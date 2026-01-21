Мнение

Прошли "газовый экватор": к чему ведет падение запасов газа в Европе

Игорь Юшков — о причинах напряженной обстановки по газу в Евросоюзе и двойной ловушке

Игорь Юшков , Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) 20 января опустились ниже 50%. Показатель остатков в этот день составил 49,84%, или 55,1 млрд куб. м. в натуральном выражении, свидетельствуют данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы — Gas Infrastructure Europe (GIE). Для сравнения: в 2025 году 20 января наполненность ПХГ составляла 61%. А нынешний показатель на 14,66% ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Такие параметры не могут не создавать напряженную обстановку на европейском газовом рынке.

Кто и что тому причина

Такие показатели по природному газу в Европе на январь 2026 года имеют нескольких причин.

Во-первых, Евросоюз в 2025 году так и не достиг собственного нормативного показателя в 90% заполненности подземных хранилищ газа к началу отопительного сезона. Такая настоятельная рекомендация (которую впору определять как требование) была введена Еврокомиссией в 2022 году на фоне сокращения закупок российского ресурса. Поначалу она выполнялась, а в 2024 году Европа заходила в зиму аж с 95-процентным показателем наполненности ПХГ. Но в 2025-м цены на протяжении всего года оставались высокими — средняя биржевая на европейском рынке составила $422 за 1 тыс. куб. м. Так что компании не могли себе позволить закупать газ для закачки в хранилища. При этом потребление за последние годы в ЕС сильно сократилось: примерно на 80–90 млрд куб. м, а объем газа в подземных хранилищах остался прежним. Так что европейские компании пришли к выводу, что прежнего объема закачки более чем предостаточно. Однако здесь включается вторая причина.

А во-вторых, в январе температура в Европе заметно снизилась. Несколько предыдущих зим были очень теплые, что приводило к небольшому потреблению газа, который нужен европейцам преимущественно для отопления. Так что даже небольшие морозы привели к повышенному потреблению газа.

Третьей — самой главной — причиной повышенного отбора газа из ПХГ стала стратегия самого Евросоюза. По мере роста потребления европейцам было выгодно удовлетворять его именно тем газом, который ранее был закачан в подземные хранилища. Так как альтернативный вариант только один: увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ). Тут важно пояснить, что Евросоюз и так импортирует трубопроводный газ по максимуму. Газопроводы из Норвегии, Алжира, России (оставшийся последним рабочим маршрутом является "Турецкий поток") и Азербайджана работают с полной загрузкой. Увеличить у них закупки, таким образом, невозможно. Поэтому повышение объемов импорта газа может произойти только за счет роста закупки СПГ. Но это приведет к росту цен: мировой рынок СПГ — система сообщающихся сосудов. Европа и Азия конкурируют за партии, и газовоз придет к тому, кто предложит цену выше. Поэтому Евросоюзу было выгодно максимально оттянуть период роста импорта СПГ, чтобы не спровоцировать подорожание газа на рынке.

Цены поползли вверх

Какое-то время эта тактика работала. Правда, снижение цен зимой подтолкнуло собственников закачанного в ПХГ газа к его продаже из-за опасения дальнейшего падения цен, ведь они покупали и закачивали его в хранилища летом, когда он стоил выше $400 за 1 тыс. куб. м. Теперь видим своеобразный эффект бумеранга. С одной стороны, похолодало и приходится увеличивать импорт СПГ. А с другой — сам факт низких остатков газа в ПХГ толкает цены на газ вверх.

Издание Politico даже написало, что ЕС оказывается в "газовой ловушке". Я бы даже сказал, что это двойная ловушка: экономическая и политическая.

Первая заключается в том, что чем меньше газа будет оставаться в ПХГ, тем больше нужно будет импортировать газа как такового. Значит, конкуренция с Азией (и в частости, с Китаем) за доступные объемы СПГ будет усиливаться, способствуя росту цен. Более того, низкий уровень газа в ПХГ к концу отопительного сезона приведет к тому, что весь оставшийся год Европе придется закупать много газа для закачки в ПХГ к следующей зиме.

Вторая — проблемы с поставщиками СПГ. В 2025 году Евросоюз ввел санкции против российского сжиженного газа, несмотря на то что Москва — второй по объемам поставщик этого вида топлива в ЕС. Заявлено, что эмбарго будет действовать с 25 апреля в отношении краткосрочных контрактов, а с 1 января заработает полный запрет на импорт российского СПГ. Это, среди прочего, происходит на фоне ухудшения отношений Евросоюза с США из-за расхождений в вопросе Гренландии и украинского урегулирования. А Вашингтон является крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, и именно под американский газ европейские политики расчищали свой рынок, вводя санкции в отношении российского СПГ. Еще один значительный поставщик СПГ в Европу — Катар (занимающий обычно третье место по объему продаж) недавно пригрозил ЕС остановкой экспорта, если Брюссель не изменит свое климатическое регулирование. Дохе не нравится намерение Евросоюза штрафовать поставщиков на 5% от глобального оборота за нарушение или хотя бы даже отсутствие определенных документов "зеленой" направленности.

Без иллюзий

Таким образом, рост доли СПГ в структуре импорта газа в Евросоюз создал ему риски. В 2025 году ЕС установил исторический рекорд по объему импорта СПГ — 142 млрд куб. м, что на 28% больше, чем за 2024 год. А теперь это толкает цены вверх. Европейские политики боролись против зависимости от российского газа, считая его "энергетической дубиной Кремля". Они же заявляли, что им необходимо обязательно перейти на американский СПГ, в котором есть "молекулы свободы". А теперь оказывается, что даже в условиях жесточайшего конфликта с коллективным Западом Россия выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и не выдвигает при этом политических условий. А США вполне легко способны шантажировать европейцев экономическими инструментами.

Признаться, России нынешняя ситуация в Европе выгодна. Высокие цены позволяют нам зарабатывать, несмотря на то что объемы экспорта нашего трубопроводного газа невелики: в 2025 году по "Турецкому потоку" в Европу было поставлено 18,8 млрд куб. м. Чем более пустыми окажутся европейские ПХГ в конце зимы, тем выше цены будут держаться весь оставшийся год.

Хотелось бы верить, что проблемы, вызванные высокой долей СПГ в импорте газа в Евросоюз, заставят будущее поколение европейских политиков задуматься о целесообразности восстановления газопроводов из России. В отношении нынешних руководителей ЕС иллюзий уже никто не питает.

