Виноваты ли антироссийские санкции в росте цен на бензин в США?

Игорь Юшков — о том, как поддержка Трампа зависит от цен на топливо

Игорь Юшков , Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности

© Brandon Bell/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях против России и ее торговых партнеров, заявил сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Предложение, в частности, предполагает 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. При этом в начале недели СМИ сообщали о росте цен на бензин и дизель на заправках США из-за уже действующих антироссийских санкций.

Первоисточником шумихи стала публикация Bloomberg, которая все же говорила не о том, что простые американцы стали платить больше за каждый галлон топлива, а о том, что прибыльность нефтеперерабатывающих заводов в мире увеличилась. Может быть, сами того не осознавая, авторы еще раз констатировали, что в современном мире экономики слишком сильно связаны друг с другом, чтобы можно было бы просто вычеркнуть кого-то с мировой торговой карты без ущерба для всех остальных. Это касается, конечно, и России.

Созависимость

Этот тезис открытым текстом 13 ноября озвучил и госсекретарь США Марко Рубио. Говоря о давлении на Россию, он отметил: "С нашей стороны особо уже не на что накладывать санкции". То, что 500-процентные пошлины точно будут введены, я все же пока говорить не стал бы. Так, ранее лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн не подтвердил, что законопроект может быть принят до конца года, хотя и тогда, по его словам, Трамп уже высказался в поддержку новых рестрикций.

Попытки таким способом продвинуть мирные инициативы на украинском треке вызывают сомнения. Тем более что тот самый законопроект с новыми санкциями США лишь позволяет вводить Трампу жесткие ограничения, а не обязывает его это делать. Таким образом, президент получает дополнительный инструмент давления на Россию, чтобы усилить свои переговорные позиции.

В энергетической сфере взаимосвязанность мирового рынка проявляется очень ярко. Конечно, США могут ввести еще большие санкции. Например, полный запрет покупать нашу нефть, такой же как действует в отношении Ирана и Венесуэлы. Но РФ является одним из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов, и заменить ее на мировом рынке быстро никто не сможет. В случае сокращения экспорта из России начнется глобальный дефицит и существенный рост цен, что навредит и США, и Евросоюзу.

Соединенные Штаты и мир в целом уже сталкивались с этим эффектом. Весной 2022 года, когда Вашингтон ввел запрет на импорт российских нефтепродуктов (с 1 апреля того же года), а европейские страны просто снизили закупки. Тогда мировой рынок нефти начал свою перестройку.

Примерно месяц у российских компаний ушел на перенаправление поставок в Азию и прежде всего в Индию. На это время РФ была вынуждена снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки, что в свою очередь вызвало рост цен на нефть в мире до $120 за баррель. Даже кратковременного скачка хватило, чтобы в США в июне 2022 года был побит исторический рекорд по стоимости бензина ($5,12 за галлон) и дизеля ($5,78 за галлон). И страдали, конечно, прежде всего обычные потребители.

Последнее время цены на топливо в США стабильны. 17 ноября средняя цена на американских АЗС составляла $3,190 за галлон бензина и $3,868 — дизеля, что значительно дешевле, чем в пиковый период. Важно пояснить, что там стоимость топлива на внутреннем рынке обычно коррелирует с ценой на сырую нефть на мировом рынке. В цене бензина 48% приходится на стоимость нефти, 18% — затраты на переработку, еще 18% — расходы АЗС и 16% — налоги. В дизеле соотношения примерно такие же, только стоимость нефти определяет 41% цены галлона этого вида топлива.

Год назад — в средине ноября — цены на топливо были примерно такими же, как и сейчас. Разве это проблема? Да.

Сбой механизма

Бензин стоил $3,168 за галлон, а дизель — $3,491, но цена на нефть была почти на $10 выше! Баррель нефти американского сорта WTI в ноябре 2024 года стоил $69,46, а в середине ноября 2025-го — $60,66. Цены на АЗС должны были снизиться вслед за сокращением стоимости нефти, но этого не произошло. Фактически нефтеперерабатывающие заводы оставили деньги себе, повысив свою прибыль. Это становится политической проблемой для действующей администрации, так как понижение цен на бензин и дизель ранее позволяло повысить поддержку избирателей. Можно вспомнить, что Трамп активно критиковал Джо Байдена за то, что при нем цены на АЗС сильно выросли, а потом хвалился, что смог их понизить. Хотя в реальности топливо подешевело как раз вслед за снижением цен на нефть на мировом рынке. Теперь же этот механизм стал давать сбой.

И этот эффект также частично связан с антироссийскими действиями Запада.

Санкции против крупных российских компаний пугают рынок, трейдеры опасаются сокращения поставок топлива на мировой рынок. Из-за рестрикций против ЛУКОЙЛа могут остановиться НПЗ в Болгарии и Румынии, и против "Газпром нефти" — НПЗ в Сербии. Ряд НПЗ в России сократили переработку, в числе прочего из-за неплановых ремонтов, что привело к сокращению экспорта готовых нефтепродуктов и увеличению вывоза сырой нефти.

Все это подогревается неопределенностью с мировым рынком в целом. Ведь с 21 января 2026 года Евросоюз запрещает импортировать нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти в третьих странах. В сумме это приводит к риску нехватки мощностей по переработке нефти, что и позволяет НПЗ уже сейчас повышать стоимость своих услуг.

Так что подобная тенденция крайне болезненно воспринимается американскими властями. Администрация президента США Дональда Трампа постоянно лавирует между двух огней. Если цены на нефть растут, то топливо на внутреннем рынке дорожает, зато растет собственная добыча, так как большее количество месторождений становятся рентабельными. А когда нефть дешевеет, то наоборот — для потребителя цены снижаются, добыча падает. По сути, конечно, Трамп всегда может что-то одно поставить себе в заслугу. Однако в случае же если после подъема бензин и дизель не будут дешеветь — так как всю прибыль будут забирать себе НПЗ, как сейчас и происходит, то недовольны будут и простые избиратели, и нефтяные компании в США, которые как раз активно финансировали предвыборный штаб Трампа.

Таким образом, давление на российскую энергетику продолжает создавать проблемы и самим инициаторам — США и Евросоюзу. Для первых это уже отозвалось рекордом по стоимости топлива, у вторых — рекордами стоимости газа и электроэнергии в 2022 году (да и сейчас ситуация не из лучших).

Все новые и новые санкции против России, одобрение ударов по российским НПЗ приводят к рискам дефицита нефтепродуктов на мировом рынке. А это позволяет нефтеперерабатывающим компаниям в США сохранять цены на бензин и дизель на прежнем уровне, не опасаясь конкуренции. В итоге обычные американцы тратят на заправках больше, чем могли бы, фактически оплачивая антироссийскую позицию своих властей.

Российские компании в свою очередь продемонстрировали чудеса адаптивности к внешнему давлению. Хотя, конечно, новые волны санкций могут привести к временным энергетическим кризисам. Несмотря на это, РФ не меняет свой внешнеполитический курс, а значит, экономические "жертвы" западных стран напрасны и им следовало бы поискать другой способ урегулирования конфликта.

