Обмен между ЦСКА и "Авангардом" в КХЛ очень сильно удивил

Леонид Вайсфельд — о трансферном окне в Континентальной хоккейной лиге

Хоккеист ЦСКА Клим Костин © Егор Алеев/ ТАСС

Сделка между ЦСКА и "Авангардом", в результате которой к армейцам перешел Клим Костин, а к омичам — Кирилл Долженков ("Авангард" также получил права на Егора Афанасьева — прим. ТАСС), для меня стала неожиданностью. Тут вопрос к ЦСКА — там точно видели, как Костин играл последние матчи? Не уверен, что на данный момент он сильнее Долженкова. Но, видимо, у клуба есть какие-то соображения, раз они и совершили этот обмен. Возможно, Костин опытней, и в ЦСКА думают, что выведут его на тот уровень, который у него был в Омске в 2021 году, когда он с "Авангардом" выиграл Кубок Гагарина.

Но этот посыл достаточно сомнительный. Понятно, что они одного плана игроки, но Долженков все-таки более молодой, и есть вероятность, что он будет прогрессировать, чего нельзя сказать о Костине. По крайней мере, в последних матчах, которые я видел, он не впечатлял. Возможно, Долженков сказал в ЦСКА, что он доигрывает этот сезон и уезжает в НХЛ. Возможно, у клубов есть какая-то информация, которую мы не учитываем, и, наверное, они знают, что делают.

В течение последних месяцев до закрытия окна внимание привлекала ситуация вокруг Евгения Кузнецова (в начале октября обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира подписал контракт с "Металлургом", в начале января нападающий перешел в "Салават Юлаев" — прим. ТАСС), и понятно, насколько это медийная фигура, о нем часто говорят и пишут. Сам по себе приход Кузнецова с драфта отказов, я думаю, является техническим моментом. И это не связано с тем, что в магнитогорском клубе именно так хотели от него избавиться.

К тому времени было понятно, кто его заберет. Непонятно, для чего он нужен был "Металлургу". Мне кажется, в этом клубе и сами не очень понимали это. Что касается его перехода в "Салават Юлаев", то он логичен. Там много молодых игроков, и такой опытный человек им поможет. Вопросов к этому переходу у меня нет.

Биро в "Ак Барсе" по ходу сезона не впечатлял

Писали, что "Трактор" для укрепления вратарской позиции проявлял интерес к Максиму Моторыгину из московского "Динамо". Но я не представлял подобный сценарий, какой смысл "Динамо" его отпускать? Что касается пришедшего в "Трактор" Дмитрия Николаева, то он опытный вратарь, в последнее время хорошо играл за "Химик". Думаю, тем самым "Трактор" отчасти вратарскую проблему решил. Что касается прихода бывшего спартаковца Михала Чайковски, в Швейцарии он поддерживал форму, и остается только вопрос, как у него здоровье.

По поводу обмена между "Спартаком" и "Ак Барсом", в результате которого в Казань отправится один из нападающих первых трех звеньев Нэйтан Тодд, как я понял, суть в том, что канадец не захотел переподписывать контракт. Поэтому "Спартак" решил получить за него какие-то активы, укрепить оборону. У них травму получил Кристиан Ярош, хотя у команды и так довольно много молодых защитников, которые спокойно могут играть в лиге. Что касается Брэндона Биро (он перешел в "Спартак" с Артемием Князевым в обмен на Тодда — прим. ТАСС), то он мне на предсезонке очень понравился, и я думал, что для "Ак Барса" это усиление. А потом он как-то ушел в тень. Хотя обычно канадцы, наоборот, летом играют плохо, а потом улучшают игру. Но в сезоне Биро не впечатлил.

Говоря о других новичках "Спартака", Даниил Гутик по меркам КХЛ очень сильный игрок. Игнат Коротких — молодой парень, который будет прогрессировать, и он уже сейчас играет на уровне лиги. В силу его возраста спартаковцы в большей мере думают о перспективе, ну и в какой-то степени о глубине состава. О другом защитнике Романе Рукавишникове (он заключил двусторонний контракт со "Спартаком" — прим. ТАСС) могу сказать, что это опытный игрок, он в любой момент может выйти, не испортит картины. Мы же помним, как "Локомотив" в прошлый чемпионский сезон подписал перед дедлайном Богдана Киселевича. Я думаю, что это та же история.

О причинах ухода Кульбакова и Воронина из "Торпедо"

Обратил бы внимание по итогам еще и на работу "Торпедо", которое в последний день трансферного окна совершило ряд обменов. У нижегородцев вроде как все хорошо и по турнирной таблице, и по игре. В таком контексте немного странно, что клуб делает такие масштабные обмены. Обычно же их делают, когда чем-то недовольны, но все эти обмены нельзя объединять в один пул.

Что касается ухода Ивана Кульбакова в "Адмирал", то понятно, что Денис Костин его переиграл на позиции первого вратаря. Видимо, Кульбаков не хотел сидеть, и его отпустили. У обменянного из Владивостока Дмитрия Шугаева не такие высокие амбиции, как у Кульбакова, — он был травмирован, то есть этот ход выглядит логичным. В остальных обменах задействованы молодые ребята, и, наверное, скаутская служба дала такие рекомендации.

Из игроков основного состава, кроме Кульбакова, в минское "Динамо" был отправлен Кирилл Воронин. Его обмен несколько удивляет, хотя, возможно, он в этом году играет ниже того уровня, который он показывал год назад. Воронин прежде всего это скорость. Может, в "Торпедо" посчитали, что подобного плана у них игроки есть, и предпочли какого-то молодого. Или посчитали, что он проигрывает конкуренцию.

