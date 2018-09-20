Пхеньянский саммит: очередная фикция или реальный шаг к миру?

Нынешний саммит — третий по счету в текущем году и пятый в истории отношений двух Корей — не стал событием мирового масштаба и не вызвал такого же резонанса, как первая встреча Кима и Муна 27 апреля в пограничном Пханмунджоме. Перед поездкой в Пхеньян Мун Чжэ Ин сказал, что его главная миссия — подтолкнуть забуксовавший диалог Северной Кореи и США и тем самым продвигать денуклеаризацию. Эксперты за день до саммита высказывали самые разные прогнозы. Большая часть из них сходилась во мнении, что южнокорейскому президенту предстоит архисложная задача — доказать Белому дому, что Север по-прежнему готов к ядерному разоружению и что сделанные им ранее обещания можно воспринимать всерьез. Таким доказательством мог бы стать, например, зафиксированный на бумаге план денуклеаризации с хотя бы приблизительным графиком его реализации.

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Сегодня, в последний день визита, когда переговоры окончены, а два корейских руководителя отправились на самый север КНДР чтобы расслабиться и побродить по склонам священной горы Пэктусан, можно подвести итоги саммита. И, если говорить кратко, особых прорывов не последовало, но и с пустыми руками никто не остался. Главным для международной повестки стали обещания КНДР окончательно закрыть полигон для испытаний межконтинентальных баллистических ракет и двигателей для них, а также предложение демонтировать научно-исследовательский центр в Йонбёне — главном ядерном объекте страны. Правда, при условии, что США сделают "соответствующие ответные шаги" в духе американо-северокорейских договоренностей от 12 июня этого года. В этот день в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров этих двух государств. Личная безопасность На нем Трамп и Ким Чен Ын подписали краткое совместное соглашение с весьма туманными и обтекаемыми формулировками. Суть их сводится к тому, что США и КНДР установят дипломатические отношения и будут совместно добиваться установления прочного мира. Север в документе подтвердил приверженность полному освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия, а Вашингтон в ответ на согласие Пхеньяна отказаться от своей ядерной программы обещает гарантии личной безопасности Ким Чен Ыну.

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Видимо, в обмен на центр в Йонбене северокорейский лидер хочет получить именно последнее. Для начала, судя по всему, ему будет достаточно установления дипотношений и подписания мирного договора с США, который положит формальный конец Корейской войне. Этот вооруженный конфликт, унесший около двух миллионов жизней, длился с 1950 по 1953 год, но считается незавершенным, поскольку его участники до сих пор не подписали мирный договор. Такой документ дал бы молодому руководителю КНДР гораздо больше пространства для маневра, чем у него есть сейчас. Дело в том, что каким бы всемогущим диктатором ни рисовали Ким Чен Ына мировые СМИ, ему все равно внутри своей страны необходима поддержка и народа, и правящей элиты. И ему будет очень непросто оправдать сдачу американцам ракетно-ядерной программы, ставшей в последнее десятилетие одним из краеугольных камней государственной пропаганды и символом независимости Северной Кореи. Тень войны Поэтому мирный договор с США — идеальный выход для Ким Чен Ына. После его подписания можно будет оправдать ядерное разоружение тем, что угроза войны исчезла и пришло время экономического развития и процветания. Нет никаких сомнений в том, что пропаганда преподнесет это как великую победу Блистательного товарища Ким Чен Ына (один из официальных титулов — прим. ТАСС).

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Но это, скорее, идеальная ситуация, в которой Север действительно хочет разоружиться. На деле же, несмотря на многообещающие заявления Пхеньяна, многие и в Южной Корее, и в США сомневаются в его искренности. И не зря — раньше КНДР не раз с легкостью нарушала свои обещания: получив свое (чаще всего экономическую помощь и политические уступки), вновь возвращалась к излюбленному занятию — производству и испытанию ракет и атомных бомб. По сути, сейчас мяч находится на американской половине поля, куда его умелым пасом перекинул Ким Чен Ын. Белому дому предстоит решить, готов ли он отойти от своего первоначального плана — сохранять антисеверокорейские санкции до конца процесса денуклеаризации или сделать шаг навстречу, рискуя быть вновь обманутым Пхеньяном.

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