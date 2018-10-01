Растения против зомби

В Древнем мире, где все было одухотворенным, современное дачное барбекю расценивалось бы как акт каннибализма. Вера в переселение душ что у пифагорейцев, что у индуистов превращает человека или в вегетарианца, или в людоеда. Либо ты ешь капусту и играешь с огнем нравственных чакр, либо, откусив кусок курицы, возможно, ужинаешь соседом, которому в процессе перерождения досталось быть птицей.
Пифагор отказывал в растительном происхождении даже бобам, что, впрочем, не нашло поддержки среди вегетарианцев в исторической перспективе.
Любая религия — это сделка не только с Богом, но и с совестью.
Да и само вегетарианство давно уже не основано исключительно на своем религиозном аспекте. Тут есть и вопросы морали, и экономики, и ЗОЖ с биохакингом.
Есть любопытное течение вегетарианцев-убийц, которое в своем неприятии животной пищи отталкиваются от идеи закрепощения человека домашним скотом. И идея эта небезосновательна.
До аграрной революции человек жил охотой и собирательством, ни числом, ни уменьем особенно не выделяясь среди тогдашнего населения планеты. Смекалка и коллективность позволяли человеку иногда убивать крупное животное, в результате чего племя надолго получало белковую пищу вдобавок к обычной углеводной, состоящей из диких фруктов и овощей, грибов и каких-то кореньев.
И при этом человек находится у нее в услужении, строит ей жилье, заботится о здоровье, кормит, а если и убивает для употребления в пищу, то это никак не сказывается на численности вида.
Количество кур в мире неуклонно растет. То же самое и крупный рогатый скот, источник жира и протеина, с одной стороны, а с другой — виновник парникового эффекта, производящий своей жизнедеятельностью последствия, сравнимые с работой всех экологически грязных производств на Земле.
Вегетарианцы-прогрессисты, таким образом, выбирают овощи как меньшее из зол, понимая, что производство картошки тоже не проходит бесследно с точки зрения экологии. И одновременно позволяют себе животную пищу, но только убитую своими руками, — эдакий оммаж временам охоты и собирательства. Привет прекрасной эпохе, когда человек был свободным дикарем.
Альтернативой этой романтической версии вегетарианства являются пока еще тоже малочисленные, но куда как более прогрессивные адепты искусственной кето-диеты.
Кето-диета — это форма питания со значительной долей жира, низкой долей белка и незначительной — углеводов. Так питалось и питается до сих пор человечество в северных широтах, где велика доля свободной животной пищи и низка — растительной как дикого, так и агрикультурного происхождения.
Последователи искусственной кето-диеты заняты поисками новых источников жира и протеина, экологически более безупречных, чем традиционные пастбища и птицефермы. В частности, они пытаются превратить в источник продовольствия некоторые виды мясистых червей, разведение которых очень эффективно с точки зрения КПД и не доставляет экологических хлопот окружающей среде.
И, наверно, даже с точки зрения пифагорейства, классических Вед и Упанишад, искусственно разведенных червей нельзя считать чьим-то персональным перерождением.
Ибо если это так, то человек получается равен Богу. А если равен, то все равно, есть Бог или нет. А если его нет, то все позволено. Ну уж не все-то, стейк по субботам уже точно.