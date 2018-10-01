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Мнение

Растения против зомби

ЗИМИН Алексей 
Писатель, ресторатор, телеведущий
Алексей Зимин — об аграрной революции, романтических версиях прогрессивного вегетарианства, безупречной искусственной кето-диете и персональном перерождении

В Древнем мире, где все было одухотворенным, современное дачное барбекю расценивалось бы как акт каннибализма. Вера в переселение душ что у пифагорейцев, что у индуистов превращает человека или в вегетарианца, или в людоеда. Либо ты ешь капусту и играешь с огнем нравственных чакр, либо, откусив кусок курицы, возможно, ужинаешь соседом, которому в процессе перерождения досталось быть птицей.

Пифагор отказывал в растительном происхождении даже бобам, что, впрочем, не нашло поддержки среди вегетарианцев в исторической перспективе.

Любая религия — это сделка не только с Богом, но и с совестью.

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Да и само вегетарианство давно уже не основано исключительно на своем религиозном аспекте. Тут есть и вопросы морали, и экономики, и ЗОЖ с биохакингом.

Есть любопытное течение вегетарианцев-убийц, которое в своем неприятии животной пищи отталкиваются от идеи закрепощения человека домашним скотом. И идея эта небезосновательна.

До аграрной революции человек жил охотой и собирательством, ни числом, ни уменьем особенно не выделяясь среди тогдашнего населения планеты. Смекалка и коллективность позволяли человеку иногда убивать крупное животное, в результате чего племя надолго получало белковую пищу вдобавок к обычной углеводной, состоящей из диких фруктов и овощей, грибов и каких-то кореньев.

Однако аграрная революция поставила человека в зависимость от домашних животных, и если подходить к нынешнему состоянию дел с точки зрения прогресса, то сегодня доминирующей формой жизни на Земле является, например, курица, которая сопоставима с человеком по численности
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И при этом человек находится у нее в услужении, строит ей жилье, заботится о здоровье, кормит, а если и убивает для употребления в пищу, то это никак не сказывается на численности вида.

Количество кур в мире неуклонно растет. То же самое и крупный рогатый скот, источник жира и протеина, с одной стороны, а с другой — виновник парникового эффекта, производящий своей жизнедеятельностью последствия, сравнимые с работой всех экологически грязных производств на Земле.

Вегетарианцы-прогрессисты, таким образом, выбирают овощи как меньшее из зол, понимая, что производство картошки тоже не проходит бесследно с точки зрения экологии. И одновременно позволяют себе животную пищу, но только убитую своими руками, — эдакий оммаж временам охоты и собирательства. Привет прекрасной эпохе, когда человек был свободным дикарем.

Альтернативой этой романтической версии вегетарианства являются пока еще тоже малочисленные, но куда как более прогрессивные адепты искусственной кето-диеты.

Кето-диета — это форма питания со значительной долей жира, низкой долей белка и незначительной — углеводов. Так питалось и питается до сих пор человечество в северных широтах, где велика доля свободной животной пищи и низка — растительной как дикого, так и агрикультурного происхождения.

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Последователи искусственной кето-диеты заняты поисками новых источников жира и протеина, экологически более безупречных, чем традиционные пастбища и птицефермы. В частности, они пытаются превратить в источник продовольствия некоторые виды мясистых червей, разведение которых очень эффективно с точки зрения КПД и не доставляет экологических хлопот окружающей среде.

И, наверно, даже с точки зрения пифагорейства, классических Вед и Упанишад, искусственно разведенных червей нельзя считать чьим-то персональным перерождением.

Ибо если это так, то человек получается равен Богу. А если равен, то все равно, есть Бог или нет. А если его нет, то все позволено. Ну уж не все-то, стейк по субботам уже точно.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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