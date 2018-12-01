"Важно, чтобы лидеры ощущали "сердцебиение" друг друга": памяти Джорджа Буша

И среди политиков встречаются истинные джентльмены. В США к их числу, по общему признанию всех, кто его знал или когда-либо с ним пересекасался, относился 41-й президент страны Джордж Герберт Уокер Буш, скончавшийся в пятницу на 95-м году жизни в Хьюстоне (штат Техас).

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Он был последним из американских лидеров, лично участвовавших во второй мировой войне. На военную службу добровольцем пошел сразу после окончания средней школы, в 19 лет стал самым юным пилотом военно-морской авиации в истории страны. Воевал на Тихом океане, был сбит, чудом избежал и плена, и гибели.

После окончания престижного Йельского университета занимался бизнесом, политикой и государственной службой. Избирался в состав Конгресса США, представлял свою страну при ООН и в Китае, возглавлял ЦРУ, восемь лет был вице-президентом страны в администрации Рональда Рейгана, а затем сменил его на высшем государственном посту.

Занимал президентское кресло в 1989−93 годах — на очередном крутом повороте истории, когда распадался СССР и завершалась эпоха идеологического противостояния между Востоком и Западом в двухполярном мире.

Слагаемые успеха Поскольку Буш-старший не сумел добиться переизбрания и отработал в Белом доме лишь один из двух положенных по Конституции президентских сроков, формально его правление считается не слишком успешным.

Принято думать, что его сгубил бюджетный компромисс 1990 года с Конгрессом, целиком находившимся под контролем демократической оппозиции. Та сначала вынудила президента пойти на уступку, а потом умело воспользовалась этой сделкой, противоречившей знаменитому предвыборному обещанию Буша: "Читайте по губам: никаких новых налогов" не будет.

При всем том никто никогда не числил и не числит 41-го президента США политическим неудачником.

В глазах соотечественников он, по сути, делит с Рейганом лавры победителя в "холодной войне".

Личной безупречной репутации его могут позавидовать многие, включая его преемника в Белом доме Билла Клинтона — по общему мнению, одного из самых "везучих" президентов в новейшей американской истории.

Не следует также забывать, что 12-летний период непрерывного контроля Республиканской партии над Белым домом при Рейгане и Буше-старшем сам по себе был редкостью. По сути, это был кредит доверия республиканцам со стороны американских избирателей.

А после демократической восьмилетки Клинтона в Белый дом снова вернулся Джордж Буш. Точнее Джордж Уокер Буш — старший сын и почти полный тезка 41-го президента США. Без большого преувеличения можно сказать, что политически он "отомстил за отца".

Дела семейные Более того, на выборах 2016 года в США за президентское кресло боролся и средний сын Буша — Джеб, бывший губернатор штата Флорида. Но тут, надо сказать, даже в семье считали, что это уже перебор.

Супруга и мать президентов Барбара Буш публично говорила о том, что Америка — слишком великая страна, чтобы избирать лидеров лишь из одного или двух семейных кланов. Однажды она даже проронила: "Хватит с нас Бушей"…

Кстати, Барбара Буш скончалась в апреле нынешнего года. Получается, что супруг, с которым они прожили вместе более 70 лет, родили шестерых и вырастили пятерых детей (одна дочь умерла в детстве), пережил ее лишь на 7 месяцев.

Неоценимое наследство Впрочем, вернемся к политике. Как человек, работавший в пресс-пуле Белого дома при Клинтоне, Буше-младшем, Бараке Обаме и Дональде Трампе, могу уверенно утверждать, что организационно эта работа была лучше всего поставлена именно при Буше.

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И это никого не удивляло: все знали, что 43-й президент США опирается если и не на политическую философию отца (с этим в Вашингтоне, как и повсюду, строго: каждый новый лидер сам прокладывает свой курс), то во всяком случае на его громадный опыт работы в высших эшелонах власти США. А по сути — на отлаженный республиканский механизм государственного управления, включая и кадровый резерв.

Достаточно вспомнить таких корифеев, как Джеймс Бейкер или Брент Скоукрофт. При Буше-отце первый был госсекретарем США и руководителем аппарата сотрудников Белого дома, второй — помощником президента по национальной безопасности. Оба считались эталоном профессионального мастерства.

У Буша-сына они уже не служили, зато работала созданная ими команда. И неукоснительно соблюдались, чему я не раз был свидетелем, не только профессиональные стандарты, но и дух ответственности за свое дело, уважения к институту президентства, как таковому. Конечно, это тоже было наследственным. Теперь, насколько можно судить со стороны, в Вашингтоне ничего подобного нет и в помине.

Трусость или пророчество? Конечно, президентство Буша-старшего не следует идеализировать. При нем, как и до, и после него США жестко и напористо отстаивали и продвигали свои внешнеполитические интересы. В те годы произошли американское вторжение в Панаму, первая война в районе Персидского залива.

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Что касается отношений с СССР, а потом с Россией и другими постсоветскими государствами, Буш вел себя в целом сдержанно, хотя при нем начал все-таки нарушаться рейгановский завет: ""Чего бы мы ни добились, мы не должны называть это (своей) победой".

Тогда же давались и печально известные ныне заверения советскому руководству по поводу того, что НАТО не станет расширяться на восток.

Но все же само расширение альянса началось уже много позже — в 1999 году. А президентство Буша запомнилось помимо всего прочего и его речью в Киеве в августе 1991 года с предостережением против "самоубийственного национализма".

Тогда это выступление многие в Америке и на Украине критиковали, как проявление недальновидности и чуть ли не политической трусости перед самым распадом СССР. Но разве с позиции сегодняшнего дня не очевидно, что предостережение было во многом пророческим?

Актуальный завет Лично обменяться несколькими словами с Бушем-старшим мне, если не ошибаюсь, удалось лишь однажды — в 2007 году в его летней резиденции в Кеннебанкпорте (штат Мэн). Хозяин поместья тогда рассказал, что возил президента России на рыбалку и тот оказался единственным, кому удалось поймать рыбу.

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Но вот по переписке я с 41-м президентом США общался не раз. Буш вообще славился редкой учтивостью и отзывчивостью, причем на личные послания, как многие вспоминают, нередко отвечал от руки.

Я, конечно, обращался по работе и ответы получал только через его помощников.

В последний раз это было в декабре 2014 года, по случаю 25-й годовщины советско- американской встречи на высшем уровне на Мальте.

На вопросы о том, чему давние исторические события могут научить современных политиков и что сейчас необходимо предпринять, чтобы не допустить возобновления "холодной войны", он тогда дал ответ, который, как мне кажется, не утратил своей актуальности и сегодня.

"Со времени отъезда из Белого дома я не занимаюсь раздачей советов — и сейчас тоже не стану, — написал 41-й президент США. — Но, по-моему, очевидно, что для наших народов, для наших общих интересов лучше, когда наши лидеры не уподобляются кораблям, расходящимся в ночном море с погашенными огнями".

"Важно, чтобы наши лидеры ощущали "сердцебиение" друг друга, на уровне понимания и ощущения, дающихся только благодаря регулярным контактам", — подчеркнул тогда Джордж Герберт Уокер Буш.