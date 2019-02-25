Беглянка по фамилии Бегум. Позволит ли Лондон вернуться на родину жене террориста из ИГ

Илья Дмитрячев — о том, как история 19-летней девушки, которая провела четыре года в Сирии, поставила в тупик МВД Великобритании

Общественно-юридический казус сложился в Великобритании из-за желания вернуться на родину 19-летней Шамимы Бегум. Жену экстремиста из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" не любит вся страна, власти лишили ее гражданства, однако это вовсе не означает, что у девушки не получится вновь оказаться на Британских островах.

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Известность Бегум получила в 2015 году. Тогда в возрасте 15 лет она вместе с двумя школьными подругами, Кадизой Султаной и Амирой Абас, обманув родителей, сбежала через Турцию в Сирию, чтобы присоединиться к религиозным фанатикам, которых ООН обвинила в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Все СМИ обошли кадры с камер наружного наблюдения лондонского аэропорта Гатвик, на которых видны три девочки-подростка, отправившиеся в логово экстремистов, провозгласивших своей целью создание халифата на Ближнем Востоке. Британское общество пыталось сделать выводы из этой ситуации, обсуждая, как можно избежать повторения подобных трагедий, когда попавшие во власть террористической онлайн-пропаганды молодые британцы, преимущественно из мусульманских семей, бегут в зону кровавого конфликта. Вопросов по поводу случившегося было больше, чем ответов. И о роли семьи и местных религиозных сообществ, и о школьном воспитании, и о том, как подростки вообще могут с такой феноменальной легкостью покинуть страну. Через несколько недель обсуждения тема сошла на нет, и фокус прессы переместился на другие горячие новостные истории. Вновь в фокусе внимания Шамима Бегум вновь ворвалась на полосы первых газет и прайм-тайм новостных передач 17 февраля, спустя ровно четыре года после того, как она с подружками сказала родителям, что пошла погулять, а на самом деле отправилась в аэропорт и улетела в Сирию.

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Британские телевизионщики отыскали беглянку в лагере для беженцев "Эль-Хоул" в сирийской провинции Хасеке. Здесь местные курдские власти собирают жен и детей бойцов бывшего халифата из разных стран, чтобы принять решение, куда направить их дальше. Это часть из 30 тысяч женщин, мужчин и детей, бежавших с сентября прошлого года из обреченного и стремительно уменьшавшегося в размерах некогда мощного и внушавшего ужас террористического квазигосударства (его территория на пике равнялась площади Великобритании). Внешне сильно изменившаяся Бегум в черном хиджабе поведала о годах, проведенных под властью ИГ в городе Ракка. Вкратце история девушки, рассказанная в эфире Sky News, такова: через три недели после прибытия в Сирию ее оперативно выдали замуж за голландского экстремиста Яго Ридейка, и вскоре у нее родилось двое детей. Поначалу жизнь среди террористов "была славной", но потом ситуация начала ухудшаться. После того как силы сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации отвоевали Ракку, религиозным фанатикам и их семьям пришлось бежать из одного города в другой, двое детей девушки умерли от нехватки медицинской помощи, а сама она, уже сильно на сносях, оказалась в лагере для беженцев. Что же до двух школьных подружек, чей поступок столь сильно шокировал британцев четыре года назад, то Кадиза Султана погибла спустя год после бегства, а об Амире Абас больше ничего не было слышно. Но самым сильным в этом интервью стало вовсе не описание невзгод, которые выпали на долю девушки. Бегум вновь сумела шокировать своих соотечественников, но на этот раз — спокойным тоном и отсутствием какого-либо сожаления о содеянном. Слово не воробей И тут ничего не производит такого сильного впечатления, как слова главного действующего лица этой истории. Всего несколько вопросов из того интервью и несколько ответов. Вопрос: "Вы знали, что ИГ обезглавливало людей?" Ответ: "Да, я знала об этих вещах, и по мне, это нормально. Потому что, знаете, я начала становиться религиозной, прежде чем уехать. Из того, что я слышала, с точки зрения ислама это разрешено. Так что, по мне, это нормально". Вопрос: "Глава британской разведки говорит, что люди, как вы, потенциально опасны". Ответ: "У них нет доказательств, что я делаю что-то опасное… Я никогда не делала ничего опасного. Я никогда не занималась пропагандой. Я никогда не призывала людей ехать в Сирию". Вопрос: "Было ошибкой приезжать и жить во власти ИГ?" Ответ: "Отчасти да, но я не жалею об этом, потому что это изменило меня как человека. Я стала сильнее, более твердой. Я вышла замуж, я не нашла бы такого человека в Великобритании"…

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За этим последовало еще одно интервью для BBC, в котором Бегум столь же спокойно высказалась о 22 жертвах теракта в Манчестере в мае 2017 года, когда террорист-смертник взорвался в группе подростков после поп-концерта. Смысл сводился к следующему: конечно, теракт — это нехорошо, но разве бомбить мирных граждан в сирийских городах — это нормально? Сейчас сложно сказать, какой была бы реакция британского общества, расскажи девушка обо всем по-другому, покайся она, признай свои ошибки и глубокие заблуждения. Но этого не произошло. И подобного Шамиме Бегум в Великобритании, где в 2017 году было совершено терактов больше, чем в какой-либо другой стране Европы, простить не смогли. Вскоре после интервью стало известно, что глава МВД Саджид Джавид лишил девушку гражданства. Это не вызвало удивления, так как британские власти давно и последовательно заявляли о том, что не хотят возвращения в страну сотен сограждан, которые по собственной инициативе отправились поддерживать один из самых жестоких режимов на планете. По официальным данным, около 900 британцев покинули страну, чтобы встать на сторону террористов в Сирии и Ираке. С тех пор 20% из них погибли, 40% вернулись, а 40% продолжают оставаться на Ближнем Востоке. И Лондон пытается сделать все, чтобы там они и пребывали. Знать об их судьбе в Великобритании не хотят. Отчасти такая позиция находит поддержку среди населения. Опрос, проведенный телеканалом Sky News, показал, что восемь из десяти британцев приветствуют лишение Бегум гражданства. Головоломка для Лондона И все же не факт, что путь в Лондон девушке окончательно закрыт. Дело в том, что британское МВД смогло аннулировать паспорт беглянки на том основании, что у нее было еще гражданство Бангладеш, откуда родом родители девушки. Сама она, кстати, утверждала, что никогда вообще не была на родине своих предков.

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