"Он унес спектакли с собой, закрыл зрительный зал": Римас Туминас — о Владимире Этуше

Последнее время Владимиру Абрамовичу было трудно. Играть физически просто трудно – были проблемы с давлением. Все ему желали здоровья и жили ожиданием, а вдруг случится что-то, весна принесет некое солнце, некую еще жизнь, вольет в душу. И может быть, еще сыграет "Пристань", но не получилось.

Он унес спектакли с собой, закрыл для нас двери, зрительный зал. Все они, корифеи, уходят. Раньше — Юрий Яковлев, Галина Львовна Коновалова, теперь и он. Все, растащили, закрыли "Пристань" (спектакль к 90-летию театра им. Вахтангова - прим. ТАСС). И не только этот.

Без него спектакли будут совершенно не те. Роли подбирались, были посвящены ему, и никто, наверное, не смог бы его заменить, и не надо. Лучше уж останется он в доброй памяти. И в доброй памяти театра, и в жизни театра, и истории театра.

Он был хороший драматический актер. Хотя любая драматическая роль, даже трагедия, не обходится без юмора. Он умел его улавливать, ценил, умел сочетать, неся свое индивидуальное лицо, своеобразные манеры. У него был свой стиль, неподражаемый, неповторимый.

Человеком он был жестким. У него такие сильные кавказские корни были, он мог отстоять себя и защитить других. Защититься от хамства и невежества, от наглости окружающей.

У него был день рождения 6 мая, и мы всегда встречались, поздравляли его с двойным праздником, ведь он был на фронте. Был настоящим защитником.