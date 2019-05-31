Подозрительные лица. Таинственный побег чемпионок из биатлона

Немка Дальмайер — двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира; чешка Коукалова — двукратный серебряный призер Игр в Сочи, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира. Первой — 25 лет, вторая — на четыре года старше, хотя фактически со спортом завязала еще в 27 — последние два года она не выступала. Уходить из биатлона в таком возрасте, на пике карьеры, без очевидных причин — странно. Вне икры И это первое, что наводит на подозрения. Которые только усиливаются после прочтения прощальных заявлений спортсменок. Дальмайер свое решение объяснила просто — у нее больше нет мотивации продолжать карьеру, мотивы Коукаловой оказались более туманными, хотя имели приблизительно схожий смысл.

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Но если немецкую биатлонистку еще можно понять — она и правда выиграла в биатлоне все возможные награды, то слова чешской спортсменки, которая так и не стала олимпийской чемпионкой, удивляют. Особенно на фоне ее же заявлений о попытках вернуться в спорт. Решение прервать карьеру Коукалова приняла прямо перед олимпийским сезоном. Официальная причина — проблемы с икроножными мышцами, которые, как получается, она лечила последующие два года. Другой информации про ее здоровье больше не появлялось. Были сообщения о поразившей ее булимии, но их спортсменка не комментировала. Так что четкого ответа на вопрос, почему перерыв в карьере так затянулся и привел к ее завершению, никто до сих пор не дал. В то же время прослеживалась закономерность: проблемы у биатлонистки возникли вскоре после потока критики, который она обрушила на бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Коукалова активно посыпала создателя организации обвинениями в бездействии в вопросе защиты интересов "чистых" спортсменов, что происходило на фоне допингового скандала в российском спорте. Дошло даже до того, что во время одной из церемоний награждения она отказала Бессебергу в рукопожатии. И развивались эти события в сезоне — 2016/17, одном из самых успешных в ее карьере, на который пришлась и первая победа биатлонистки в личной гонке на чемпионате мира. У Коукаловой тогда было все: победы, серьезные по меркам биатлона спонсорские контракты, признание заслуг на родине, хорошая репутация. В итоге всего этого она лишилась... из-за болей в икроножных мышцах. Внимание, профилактика Однако беспокоили Коукалову не только икры. Ее страшил рак. Вопросу борьбы с этой болезнью она уделяла много внимания, доказательством чему — ее участие в благотворительных акциях по сбору средств для дорогостоящего лечения. И это было вполне объяснимо — с этим недугом столкнулись ее отец и муж Петер. Обоим удалось его победить, но Коукаловой испытывать судьбу, по всей видимости, не хотелось. Не исключено, что о своих переживаниях она рассказала IBU, запросив разрешение на использование препарата, который выписывают для профилактики заболевания раком. А к числу таких препаратов относится довольно сильный допинг, который неоднократно находили в пробах российских спортсменов, в том числе биатлонистов.

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IBU информацию о терапевтических исключениях не разглашает, сама спортсменка в использовании легализованного допинга не признавалась, однако в биатлонной тусовке разговоры о том, что Коукалова имела разрешение на запрещенный препарат, ходили довольно активно. Другое дело, что доказать это без фактов было невозможно. IBU на запрос ТАСС даже не стал сообщать число спортсменов, которые сейчас имеют терапевтическое исключение. Надеяться на предоставление информации по конкретной персоне и вовсе было наивно. Международная федерация сейчас так запугана, что сама на профилактике после допинговых разбирательств. Обвинения в причастности к коррупционным схемам Бессеберга (которые, кстати, так и не доказаны) чуть не привели к исключению биатлона из олимпийской семьи, поэтому новое руководство во главе с Олле Далином использует любую возможность, чтобы продемонстрировать общественности нулевую терпимость к допингу. Поэтому если пофантазировать, можно предположить, что нынешняя политика IBU и побудила Коукалову окончательно завязать со спортом: ей просто было отказано в том, чего два года назад в отместку ее мог лишить Бессеберг. И если для IBU в этой ситуации лучше молчать, то для комментатора Дмитрия Губерниева — огласить общественное мнение. "Перед тем как у нее неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь, — прокомментировал новость о Коукаловой Дмитрий Губерниев. — Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом. Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки". "Я просто валяюсь от смеха. Мои биатлонные тапочки ржут в голос. И внезапно я почувствовал радость. Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец. Хотя нет, вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки", — добавил он. Под эту же теорию попадает и решение Дальмайер уйти из спорта: стоило руководству IBU смениться, как немецкая биатлонистка заболела и пропустила большую часть минувшего сезона. Возможно, совпадение, но на чемпионате мира она завоевала только две бронзы. И после — ушла. Шерше ля фам Можно задаться вопросом: зачем IBU вообще надо было идти на такой обман своих же спортсменов и давать разрешение на сильный допинг их соперникам? Одна из причин очевидна — деньги. IBU для развития своего вида спорта всегда нужны были герои, яркие персоны, особенно в женском биатлоне. Пример немки Магдалены Нойнер, которая, к слову, тоже завершила карьеру в 25 лет, показал, что победы биатлонисток, да еще и миловидных, способны увеличить аудиторию соревнований, а вместе с этим — привлечь больше богатых спонсоров.

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