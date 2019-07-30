Почему компаниям больше не нужны директора по маркетингу

Недавно маркетинговые интернет-ресурсы обошла новость, что McDonald’s покидает СМО (Сhief Marketing Officer, директор по маркетингу). Собственно, это вряд ли привлекло бы особое внимание профессионального сообщества, если бы не одно обстоятельство. Компания планирует вообще ликвидировать данную должность, а обязанности распределить между двумя вице-президентами. Таким образом, McDonald’s стал еще одной глобальной компанией наряду с Johnson & Johnson, Uber, Coca-Cola и Mars, которые сделали подобный шаг. Можно ли говорить о тренде по ликвидации роли CMO в компаниях? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Исторически СМО и так не жаловали в компаниях. Это позиция имела самый короткий жизненный цикл по сравнению с другими функциональными лидерами высшего звена. Чаще всего от этой роли в организации ожидали новой стратегии, решений в области развития брендов, позиционирования, вскрытия потребительских установок, "упаковки" предложений и роста продаж, главным образом за счет креатива и грамотного планирования маркетинговых коммуникаций.

В меньшей степени позиция СМО затрагивала вопросы инноваций, разработки новых продуктов, ценообразования и развития каналов сбыта. В итоге стали много говорить о вызывавших внутренний конфликт противоречиях между маркетингом и подразделениями, отвечающими за продажи. Оттого, наверное, директора по маркетингу и редко выживали в организации дольше одного цикла краткосрочного стратегического планирования.

Разворот в сторону потребителей

В цифровую эпоху с расцветом интернета, социальных сетей и электронной торговли, особенно когда почти все покупки совершают с помощью смартфона, стало очевидно, что любой контакт с аудиторией — это шанс что-то продать или, наоборот, потерять потенциального покупателя. Понятие лояльности потребителей стало заметно девальвироваться, так как большинство покупок, особенно тех, что касается товаров повседневного спроса, стали ситуативными и зависят теперь от удобства потребителя, совершающего их в определенном месте, в определенное время и при определенных обстоятельствах.

Это заставило компании вывернуться наизнанку. Исчезли такие понятия, как "фронт-" и "бэк-офис". Если раньше потребитель был за пределами компании и взаимодействовал только с ее "лицевой" частью, то теперь он — в центре "хоровода" корпоративных структур. Сейчас любой департамент, любой сотрудник компании участвует в продаже. На коммерческий результат влияет получаемый опыт в любой точке соприкосновения бренда с покупателем.