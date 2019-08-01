Европротокол 2.0. Автомобилистам обещают чудеса

В привычной уже системе оформления ДТП по европротоколу грядут серьезные изменения. С 1 октября получить максимальную выплату по ОСАГО в сумме до 400 тыс. руб. при регистрации аварии без сотрудников ГИБДД смогут все автомобилисты, в каких бы регионах России они не проживали. А с 1 ноября нам вообще обещают чудеса. Для начала — что такое европротокол? Для тех, кто не в курсе, поясню — это возможность оформить аварию самостоятельно, без томительного ожидания сотрудника ГАИ. Но возможно это только в том случае, если соблюдены несколько условий. В аварии участвовали только две машины, водители которых застрахованы по ОСАГО, это раз. Не пострадали люди, это два. И повреждения невелики, это три. В таком случае можно (и нужно!) оформлять аварию самостоятельно, без вызова на место ГИБДД. Не перегораживая дорогу и не создавая пробку. Если участники аварии согласны с обстоятельствами ДТП, в том, кто виноват, вообще все просто. Каждый должен заполнить бланк извещения о ДТП (его обычно выдают вместе с полисом ОСАГО), расписаться и отвезти пакет документов в свою страховую компанию. В этом случае потерпевший сейчас может рассчитывать на выплату в сумме до 100 тыс. руб. Если при ремонте выяснилось, что ущерб превышает эту цифру, то, конечно, придется требовать возместить разницу с виновника. Для чего, возможно, придется отправиться в суд.

Кстати, это главная причина, почему многие боятся даже браться за составление бумаг самостоятельно, а предпочитают часами ждать прибытия патруля. Вдруг я неверно оценил ущерб, а потом выявят более серьезные повреждения? Но тут надо понимать — к нашей теме относятся, как правило, мелкие повреждения кузовных деталей: помято крыло, поцарапана дверь, расколот бампер, разбита фара… В сумме — две-три детали. Потихоньку эта услуга становится все более популярной — в прошлом году каждое третье ДТП оформлялось с помощью европротокола, а в некоторых регионах даже каждое второе. В целом по стране почти половина водителей самостоятельно оформляют аварии. Рост за год составил более 5%. Увеличение числа "продвинутых" автомобилистов случилось в том числе и после появления мобильного приложения. История с обещанием Честно говоря, в какой-то момент я даже перестал верить в то, что доступное и надежное мобильное приложение для оформления европротокола когда-нибудь появится. Года три назад я вел круглый стол по безопасности дорожного движения, когда тогдашний министр связи пообещал, что его сотрудники выдадут такое на-гора в ближайшие месяцы. Увы, не случилось. Но примерно год назад подобное приложение разработали в РСА (Российском союзе автостраховщиков), называется оно "ДТП. Европротокол" и способно сильно упростить жизнь автомобилисту. Истины ради надо сказать, что на первых порах оно изрядно "глючило", но сейчас, похоже, основные детские болезни вылечили, и ежедневно им для оформления мелких аварий пользуются до тысячи человек. Программа подскажет, как правильно оформить ДТП, как и под каким углом сделать фотографии, и вся информация в режиме онлайн отправится в информационную систему.

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Проблема в том, что все равно придется заполнять бумажную версию и везти ее в свою компанию. Правда, там уже изучили все детали ДТП, отправленные вами, и, как правило, в таком случае процент отказов минимален. Таким вот образом можно получить до 100 тыс. руб. возмещения ущерба, а в четырех регионах (Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) и вовсе полную сумму — до 400 тыс. И с 1 октября эта полная практика распространится на всю Россию. Кстати, если у участников ДТП нет согласия в том, кто был виновником, теоретически тоже можно оформить аварию по европротоколу, на бумаге и онлайн. Но при этом надо иметь в виду: если обстоятельства не очевидны (например, оба водителя уверяют, что на перекрестке ехали на зеленый), и доказать чью-то правоту трудно, в страховой компании, скорее всего, примут соломоново решение и объявят об обоюдной вине. А сумму возмещения разделят на двоих — или поровну, или с учетом ущерба, скажем, 60 на 40. В любом случае возможность воспользоваться электронным помощником — это благо для всех. Опыт некоторых стран Европы (в первую очередь Германии и Италии; там многие страховые компании имеют подобные приложения) показывает, что услуга очень и очень востребована. В Германии одна из страховых компаний в течение пяти минут после оформления ДТП присылает своим клиентам калькуляцию и направление на ремонт. Госуслуга вам в помощь Но есть новость куда более революционная: с 1 ноября заработает новое приложение, разработанное Центробанком при участии Минкомсвязи. Да-да, то самое, обещанное три года назад! Причем подобной общенациональной системы, похоже, пока нет ни у кого. Правда, она заработает пока только в тестовом режиме и только в четырех регионах. Тех самых! (Почему выбирают в качестве пилотных одни и те же регионы, вполне объяснимо: здесь самое качественное покрытие сетями сотовой связи и интернета, присутствуют все страховые компании, самый высокий уровень автомобилизации и телефонизации). Пока это приложение называют "Помощник ОСАГО", хотя, вероятно, к ноябрю появится новое имя. И будет оно полноценно-электронным, то есть при оформлении ДТП никаких бумаг заполнять не придется. Но в любом случае скачала надо будет скачать это приложение (бесплатно, конечно) через портал gosuslugi.ru и "привязать" к своему личному кабинет. Для большинства наших сограждан никаких проблем тут быть не должно — аккаунты в системе есть более чем у 60 млн россиян.

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