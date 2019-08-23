Все открывается в новом свете: почему лимон нужно добавлять практически в любое блюдо

Сорренто, август, море, скалы и самые красивые закаты в мире. По этим набережным гуляла рожденная в этих краях Софи Лорен. Но главная гордость этих мест отнюдь не море и даже не сама Софи Лорен. Главная достопримечательность этих мест — лимоны. Огромные, покрытые толстой "целлюлитной" коркой. Фотогенично лежат горами в деревянных ящиках, оторванные прямо вместе с ветками и ароматными листьями. Как будто умелый стилист пришел и разложил их так для предстоящей фотосессии. Этими листьями, полными эфира, хочется натереть себе запястья, они заменят любой парфюм. А можно кинуть их в суп, как лаврушку, в сливки, чтобы дать аромат будущему мороженому, точнее, не мороженому, — здесь только джеллато. Можно выложить этими листьями большое блюдо, а на них филе рыбы, той, которую утром выловили местные рыбаки. Здесь, на Амальфитанском побережье, сегодня это рыба-меч, а в Москве это была бы дорада, треска или щука. Звучит просто только в сравнении, на деле же это совсем не важно.

Главное, что лимонные листья своим ароматом вернут вас в те края, где было так хорошо и спокойно. Где вы сидели где-то под кронами лимонных деревьев, дышали этим лимонным воздухом, а все плохое было где-то далеко-далеко, там, где вас нет

Мечты можно превратить в реальность, если выращивать лимонное дерево прямо в квартире, многие справляются с этим вполне успешно. Маленький городок Павлово-на-Оке в Нижегородской области прославился на всю страну своими лимонами, хотя климата как на юге Италии там нет и в помине, и лимонных аллей вы там не встретите. Гуляя по улицам, загляните в окна деревянных домиков с резными наличниками. В каждом домике вы увидите то же, что и в любом маленьком городке России: за окном, на подоконнике, за вами будет наблюдать кошка неизвестной породы с холеной мордой, в глубине комнаты будет стоять телевизор, накрытый кружевным платком, а рядом или там же, на окне, оно — лимонное дерево. Лимонные деревья там в каждом доме, без них никак. И растут они там так прекрасно, что в городе даже установили памятник лимону. Никогда не ловила себя на мысли о череде совпадений, что мой персональный рай, Амальфитанское побережье, оказался связан с городком из моего детства и моим самым любимым и важным ингредиентом на свете — лимоном.

То, что без лимона невозможно жить, готовить, есть и даже открывать ресторан, я поняла только годы спустя, в то время, когда работала на кухне парижского ресторана

Каждое утро начиналось с того, что лучшие поставщики и фермеры со всей Франции привозили нам на кухню свою гордость, свой труд — свои лучшие продукты. Cвежайшую рыбу, причудливую зелень, срезанную только что, фантастические сыры, которые я потом пыталась безуспешно отыскать на каждом воскресном парижском рынке. Но удивляло другое — ящики лимонов, появляющиеся и исчезающие всего за неделю со скоростью света. Удивительно это было лишь по одной причине: ни одного лимонного блюда в меню не было. Ни лимонных пирогов, ни тортов. Вообще ничего. Так для чего же они нужны в таком количестве?

Давайте по порядку. Есть соль, есть масло, есть перец — это самые простые вещи, это та база, без которой невозможно существовать ни великому шефу, ни бабе Нюре, готовящей для своих внуков. Качество этих продуктов — краеугольный камень любого блюда. По-настоящему качественное, густое и терпкое оливковое масло со свежим, нележалым, измельченным в мраморной ступке ароматным перцем и щепоткой морской соли превратят даже самые простые макароны или гречку в что-то незабываемое и особенное. Другими словами, это все — сильнейшие усилители вкуса. А что может раскрыть вкус, вытащить его, заставить работать лучше, чем кислота? Вот и ответ.

Лимон — это не просто фрукт или цитрус, это приправа, это "соль", это специя. Назовите, как хотите. Без кислоты картина не завершена, она — лишь набросок. Без нее наши рецепторы не работают на полную мощность. Кислота создает баланс между всеми другими составляющими: сладостью, горечью, остротой, пряностью. Без нее нет идеальной середины. Кислота — это ключ и тайный ингредиент

Добавлять ее не то, что можно, а нужно практически везде. Даже если вы купили уже готовый кебаб в супермаркете и приготовили его на гриле, полив его лимонным соком (пощедрее), и с ложкой простого греческого йогурта этот простой полуфабрикат играет новыми красками. Лимонный сок все сделает лучше. Нарежьте тыкву картофелечисткой тонкими лепестками, заправьте лимонным соком, морской солью и оливковым маслом и удивитесь, как какая-то сырая тыква отлично дополняет хоть жареную рыбу, хоть стейк. Да к тому же, как это получается красиво и необычно. А можно не тыкву, можно репу, редьку, да даже морковь. Сейчас самый сезон овощей, берите любой, все, что нужно, — это очень тонко нарезать и сбрызнуть соком. Вообще, у меня сегодня сложная задача, ведь рассказывать, что можно сделать с лимонным соком, все равно что просвещать на тему, куда добавлять соль. Лимон и есть в какой-то степени "соль". Поэтому не буду себя мучить, есть один ответ — лимон добавлять везде, главное — научиться чувствовать баланс, а для этого надо пробовать и еще раз пробовать.

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Пару капель в салат, в суп, ну и конечно, в заправки и соусы. Все открывается в новом свете, стоит лишь добавить лимон. Но опять перескочу из Парижа в лимонный рай — Амальфи. Там главная ценность лимона не в соке и даже не в его мякоти. Там это так, всего лишь дополнение к главному — к его цедре. Лимонная цедра — это чуть ли не самое главное, что есть в лимоне (хотя мы уже поняли, у него даже листья надо пускать в дело). Именно на цедре настаивают их главную достопримечательность — ликер лимончелло, никакого сока туда не добавляют. А цвет становится ярко-желтым без всяких красителей.

Цедра — это квинтэссенция, золотой концентрат, вся суть и вкус лимона. Но есть важнейший нюанс: для того чтобы получить от этой эссенции только благо, надо знать как ее добыть

Важно вооружиться ручной мелкой и острой теркой. Этой теркой нужно снять только самый верхний, самый желтый слой. Если терка острая, то достаточно провести ей по лимону буквально один раз. Именно в этом — самом верхнем, тонком ярко-желтом слое цедры весь эфир и весь вкус. Белая часть вам ни в коем случае не нужна, она дает лишь горечь. Горечь все портит, поэтому вам срочно нужна хорошая ручная терка, в идеале — с резиновой ручкой. Все в нюансах, особенно на кухне. Цедра уникальна тем, как по-новому заставляет играть привычные вкусы. Если лимонный сок их усиливает, то цедра их дополняет. Один и тот же ингредиент, но его разные составляющие решают разные задачи. Цедра дополнит очень многое, к примеру, жареные лисички, которые сейчас в сезоне. Их нужно обжарить на смеси оливкового и сливочного масла с тимьяном и чесноком, а в самом конце, когда все готово, потереть цедру, но совсем чуть-чуть, только нотой, добавить измельченную в пыль петрушку и сливочного масла побольше — опять нюансы.

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Цедру обожают на всех кухнях мира, она пойдет и на лосося, и на его икру, и на ягненка, и на равиоли с начинкой из его хвостов. Есть с лимоном еще одно культовое блюдо, по которому можно оценить мастерство повара. Это лимонный тарт. Бессмертная и бессменная классика. Есть в меню почти каждого уважающего себя ресторана, а если сейчас нет, то был или еще будет. В этом, с одной стороны, простом, а с другой стороны — неподъемном рецепте можно уловить всю суть повара: как он справляется с этой кислотой в сочетании с сахаром, как он умеет бороться с горечью, на какую сторону вкуса он перетянул одеяло? Лимонный тарт обнажает умение шефа держать баланс. Нет на свете ничего хуже приторного лимонного десерта, а переборщить с сахаром очень легко. А как поведет себя тарт на второй день, как сильно вылезет горечь? Вы не узнаете, пока не попробуете сделать его сами. Я разработала очень упрощенную версию версию рецепта, в которой вероятность провала сведена к минимуму. Классическим французским тартом его, может, и не назовешь, зато хитом номер один среди всех моих подруг — уж точно. Там все так просто, что даже тесто раскатывать не придется, а значит не придется пачкать стол мукой, а потом все это отмывать. Другими словами, нет ни одной причины увильнуть от лимона сегодня вечером.

Как приготовить самый простой лимонный тарт на свете Для теста: мука — 1 стакан,

сахар — полстакана,

мягкое несоленое сливочное масло комнатной температуры (достаньте из холодильника за час-два) — 125 г. Для начинки: яйца — 3 шт.,

сахар — 1 стакан,

ванильный сахар — 1 ст. л.,

сок двух-трех лимонов,

цедра одного-двух лимонов,

мука — 3 ст. л.,

маленькая щепотка соли.