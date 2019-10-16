Ложь во благо: фильм "Прощание" точно пробьет вас на слезы, но это не плохо

Неожиданный хит фестиваля "Сандэнс" — интимная низкобюджетная картина американской женщины-режиссера Лулу Ванг уже собрала почти $20 млн в американском прокате при бюджете всего в 3 млн.
При этом даже эту небольшую сумму Ванг нашла с трудом и столкнулась с так называемым вайтвошингом, когда на роль персонажей, представляющих этническое меньшинство, берут белых актеров. По этой причине продюсировать картину о китайском семье с молодой американкой китайского происхождения в главной роли не хотели не только в США, но даже в самом Китае. Но Ванг была твердо намерена держаться первоначальной задумки и снять по крайней мере 70% фильма на китайском. В итоге ей все-таки удалось найти единомышленника в лице американского продюсера Криса Вайца, заинтересовавшегося проектом после того, как режиссер рассказала сюжет фильма на радиопередаче "Эта американская жизнь". После успешной премьеры на "Сандэнсе" фильм получил дистрибьютора — компанию A24, заплатившую Ванг $6 млн. Netflix, кстати, предлагал в два раза больше, но режиссеру было важно показать свою работу в кинотеатрах.
"Прощание" — автобиографичная история, даже фамилия главных героев — Ванг, а роль одной из бабушек исполняет реальная родственница режиссера. Все начинается с того, что молодая Билли, которую сыграла рэперша и восходящая звезда Аквафина, идет по людной нью-йоркской улице и разговаривает с Най Най ("бабушка" по-китайски). Та волнуется, что Билли не носит шапку и не бережет уши, так как она читала, что в Нью-Йорке у женщин воруют сережки прямо на улице. А еще она утаивает от внучки, что находится в больнице, чтобы сделать МРТ. Ее младшая сестра в свою очередь утаивает результаты анализов и не говорит Най Най, что у той неизлечимая стадия рака легких. Вместо того, чтобы сказать родительнице правду, вся семья поспешно устраивает свадьбу племянника Билли Хао Хао с его японской подружкой и использует ее как предлог, чтобы всем увидеться с умирающей, но не подозревающей о скорой смерти Най Най. Билли решают оставить дома в Нью-Йорке из-за боязни, что она не сможет в открытую врать своей бабушке и не сдержит эмоции. Но та покупает билет сама и прилетает в некогда родной Чанчунь, который покинула маленькой девочкой.
Родители явно недооценивают Билли — та не так проста, как кажется, и вполне может врать в лицо, но только не бабушке, а им самим. Фильм предваряется фразой: "Основано на настоящей лжи". Ложь объединяет всю семью Ванг и является главным условием их мнимого спокойствия: Най Най не рассказывает Билли об МРТ, Билли не говорит родителям, что не получила писательский грант, и все они предпочитают выдавливать фальшивые улыбки на свадебном торжестве, в то время как готовы разрыдаться из-за маячащих на горизонте похорон. Таким же образом родители когда-то ничего не сказали маленькой Билли о смерти дедушки, а сам дедушка до последнего скрывал от Най Най, что так и не бросил курить.
Оказывается, в Китае врачи по закону не обязаны говорить пациентам их диагноз, поэтому действия семьи Ванг не являются чем-то экстраординарным, так делают многие. Люди верят, что пациенты умирают не от самого рака, а от страха перед смертью. Сама Най Най когда-то точно так же соврала своим родителям. Однако режиссер не делает поспешных выводов, и какой бы безумной идеей ни казалась фальшивая свадьба, чем больше мы узнаем о мировоззрении героев, тем менее однозначными кажутся их действия.
Героиня, продукт индивидуалистской американской культуры, не понимает, как можно скрывать от человека его диагноз, даже если действуешь ему во благо. Ее старшие родственники, наоборот, говорят о коллективной ответственности и боли, которые они берут на себя вместо Най Най. И если учитывать (внимание, здесь будет спойлер!), что реальная бабушка живет и здравствует уже шесть лет после того, как ей поставили страшный диагноз, в данном случае китайская мораль, хоть и неприемлемая для западного сознания, доказала свою эффективность на практике.
Она начинает сомневаться, сама ли она выбрала свое будущее или это сделали за нее и если в Нью-Йорке ничего не выходит, может, выйдет в Чанчуне? Так и современный Китай, стремительно развивающийся и богатый, не может определиться — бежать ли ему в сторону Америки или найти свой собственный путь. Люди, узнав, что Билли приехала из США, не отстают от нее с вопросами, где лучше — там или здесь? Для китайцев заграница — это волшебная процветающая страна бесконечных возможностей, и тем самым Поднебесная очень напоминает Россию. В одной из ключевых сцен фильма многочисленные родственники устраиваются за традиционным круглым столом в ресторане и начинают спорить о том, стоить ли уезжать из Китая или оставаться. Точно такой же разговор мог бы случиться и в России.
Аквафина, ставшая популярной после "Восьмерки Оушена" и "Безумно богатых азиатов", органично вписалась в образ потерянной Билли в поисках ее собственной идентичности. Для нее происходящее часто кажется таким же непривычным и непонятным, как и для зрителя, и ее минималистичный стиль постоянно контрастирует с пышностью и яркостью китайских интерьеров. Режиссер тонко смешивает драму и комедию, никого не осуждает, не делает никаких выводов и с любопытством и любовью наблюдает за собственными персонажами. Иногда они настолько увлекают ее, что некоторые сцены кажутся затянутыми, но Ванг явно тяжело оторваться от полюбившихся лиц. В конце концов на эмоции пробивает не только героев, но и зрителя, потому что в них очень тяжело не узнать самого себя.