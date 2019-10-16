Ложь во благо: фильм "Прощание" точно пробьет вас на слезы, но это не плохо

Неожиданный хит фестиваля "Сандэнс" — интимная низкобюджетная картина американской женщины-режиссера Лулу Ванг уже собрала почти $20 млн в американском прокате при бюджете всего в 3 млн.

Описание Кадр из фильма "Прощание" © A-One

При этом даже эту небольшую сумму Ванг нашла с трудом и столкнулась с так называемым вайтвошингом, когда на роль персонажей, представляющих этническое меньшинство, берут белых актеров. По этой причине продюсировать картину о китайском семье с молодой американкой китайского происхождения в главной роли не хотели не только в США, но даже в самом Китае. Но Ванг была твердо намерена держаться первоначальной задумки и снять по крайней мере 70% фильма на китайском. В итоге ей все-таки удалось найти единомышленника в лице американского продюсера Криса Вайца, заинтересовавшегося проектом после того, как режиссер рассказала сюжет фильма на радиопередаче "Эта американская жизнь". После успешной премьеры на "Сандэнсе" фильм получил дистрибьютора — компанию A24, заплатившую Ванг $6 млн. Netflix, кстати, предлагал в два раза больше, но режиссеру было важно показать свою работу в кинотеатрах.

"Прощание" — автобиографичная история, даже фамилия главных героев — Ванг, а роль одной из бабушек исполняет реальная родственница режиссера. Все начинается с того, что молодая Билли, которую сыграла рэперша и восходящая звезда Аквафина, идет по людной нью-йоркской улице и разговаривает с Най Най ("бабушка" по-китайски). Та волнуется, что Билли не носит шапку и не бережет уши, так как она читала, что в Нью-Йорке у женщин воруют сережки прямо на улице. А еще она утаивает от внучки, что находится в больнице, чтобы сделать МРТ. Ее младшая сестра в свою очередь утаивает результаты анализов и не говорит Най Най, что у той неизлечимая стадия рака легких. Вместо того, чтобы сказать родительнице правду, вся семья поспешно устраивает свадьбу племянника Билли Хао Хао с его японской подружкой и использует ее как предлог, чтобы всем увидеться с умирающей, но не подозревающей о скорой смерти Най Най. Билли решают оставить дома в Нью-Йорке из-за боязни, что она не сможет в открытую врать своей бабушке и не сдержит эмоции. Но та покупает билет сама и прилетает в некогда родной Чанчунь, который покинула маленькой девочкой.

Описание Кадр из фильма "Прощание" © A-One

Родители явно недооценивают Билли — та не так проста, как кажется, и вполне может врать в лицо, но только не бабушке, а им самим. Фильм предваряется фразой: "Основано на настоящей лжи". Ложь объединяет всю семью Ванг и является главным условием их мнимого спокойствия: Най Най не рассказывает Билли об МРТ, Билли не говорит родителям, что не получила писательский грант, и все они предпочитают выдавливать фальшивые улыбки на свадебном торжестве, в то время как готовы разрыдаться из-за маячащих на горизонте похорон. Таким же образом родители когда-то ничего не сказали маленькой Билли о смерти дедушки, а сам дедушка до последнего скрывал от Най Най, что так и не бросил курить.

"Прощание" — это столкновение Востока и Запада, старого и нового, драмы и комедии

Оказывается, в Китае врачи по закону не обязаны говорить пациентам их диагноз, поэтому действия семьи Ванг не являются чем-то экстраординарным, так делают многие. Люди верят, что пациенты умирают не от самого рака, а от страха перед смертью. Сама Най Най когда-то точно так же соврала своим родителям. Однако режиссер не делает поспешных выводов, и какой бы безумной идеей ни казалась фальшивая свадьба, чем больше мы узнаем о мировоззрении героев, тем менее однозначными кажутся их действия.

Описание Кадр из фильма "Прощание" © A-One

Героиня, продукт индивидуалистской американской культуры, не понимает, как можно скрывать от человека его диагноз, даже если действуешь ему во благо. Ее старшие родственники, наоборот, говорят о коллективной ответственности и боли, которые они берут на себя вместо Най Най. И если учитывать (внимание, здесь будет спойлер!), что реальная бабушка живет и здравствует уже шесть лет после того, как ей поставили страшный диагноз, в данном случае китайская мораль, хоть и неприемлемая для западного сознания, доказала свою эффективность на практике.

Семья Ванг — семья иммигрантов: старший брат уехал в Японию, а младший — в Америку, поэтому им свойственен обычный для иммигрантов дуализм. В Билли борются две разные идентичности: она плохо говорит по-китайски, с трудом разбирается в местных обычаях, но все еще чувствует связь со страной и городом, детские воспоминания о котором давно исчезли под бетоном новых многоэтажек

Она начинает сомневаться, сама ли она выбрала свое будущее или это сделали за нее и если в Нью-Йорке ничего не выходит, может, выйдет в Чанчуне? Так и современный Китай, стремительно развивающийся и богатый, не может определиться — бежать ли ему в сторону Америки или найти свой собственный путь. Люди, узнав, что Билли приехала из США, не отстают от нее с вопросами, где лучше — там или здесь? Для китайцев заграница — это волшебная процветающая страна бесконечных возможностей, и тем самым Поднебесная очень напоминает Россию. В одной из ключевых сцен фильма многочисленные родственники устраиваются за традиционным круглым столом в ресторане и начинают спорить о том, стоить ли уезжать из Китая или оставаться. Точно такой же разговор мог бы случиться и в России.

Описание Кадр из фильма "Прощание" © A-One