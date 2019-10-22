Новый фронт "гражданской войны" в США: кто считает Бога сообщником Дональда Трампа?

В политической и идеологической "гражданской войне" в США открылся новый фронт. Министр юстиции и генеральный прокурор страны Уильям Барр публично выступил в защиту традиционных моральных и семейных ценностей. В ответ его печатно обозвали негодяем и обвинили в том, будто он пытается отвлечь внимание от политических проблем своего босса Дональда Трампа и даже "превратить Бога в сообщника" президента-республиканца.

Описание Генеральный прокурор США Уильям Барр © Chip Somodevilla/Getty Images

"Конституция для набожных людей" Барр — воцерковленный католик. Нотр-Дамский католический универститет в штате Индиана недавно пригласил его прочесть лекцию о религиозной свободе в США, он согласился. Министр напомнил, что еще для "отцов-основателей" американского государства "основная угроза для республики исходила не от внешних врагов". "Центральный вопрос в долгосрочной перспективе сводился к тому, сможем ли мы управиться со [своей] свободой, — пояснил он. — Вопрос был в том, смогут ли граждане свободного общества сохранять моральную дисциплину и добропорядочность, необходимые для "выживания" свободных институтов". Барр указал, что "в классической христианской традиции" природа человека делает его способным творить как добро, так и зло, что порабощение собственными страстями "есть еще одна форма тирании". Он процитировал в этом контексте второго президента США Джона Адамса: "У нас нет правительства, вооруженного способностью справляться с человеческими страстями, не обуздываемыми моралью и религией. Наша конституция составлялась лишь для нравственных и набожных людей. Она совершенно непригодна для управления любыми другими". Адамс был президентом США в 1797–1801 годах — после Джорджа Вашингтона и перед Томасом Джефферсоном. Он был первым главой американского государства, жившим и работавшим в Белом доме. "Мораль пикетчиков" Барр напомнил, что мировоззрение христиан опирается на "две великие заповеди" — о почитании Бога и о любви к ближнему, т.е. к людям. Замены им, способной заполнить "духовную пустоту" в общественной и личной жизни, не появилось и в современную эпоху, которую на Западе порой именуют "постхристианской". Министр подчеркнул, что в современной Америке религия оказалась в осаде. "Это не упадок, это организованное разрушение, — сказал он. — Противники религии и их союзники среди "прогрессистов" мобилизуют все силы массовых коммуникаций, популярной культуры, индустрии развлечений и учебных заведений для непрестанных нападок на религию и традиционные ценности".

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Парадоксальность ситуации, по мнению американского чиновника, состоит в том, что "светский проект сам стал религией, исповедуемой с религиозным жаром". "Он приобретает все атрибуты религии, включая инквизицию и отлучение", — заявил католик-генпрокурор. Он противопоставил традиционную христианскую "микромораль", нацеленную на спасение души каждого отдельного человека на путях веры и самосовершенствования, современной "макроморали", по сути, перекладывающей на государство и общество "издержки личной недобросовестности и безответственности" людей. "Новая светская религия учит макроморали, — сказал Барр. — Мерилом нравственности становится не личное поведение, а приверженность политическим идеям и коллективным действиям в отношении социальных проблем". "Эта система позволяет нам не особо беспокоиться по поводу требований к нашей личной жизни, поскольку мы обретаем спасение на линии пикетов, — констатировал юрист. — Мы можем проявлять свою "высокую нравственность", участвуя в демонстрациях по тому или иному поводу". Закон, что дышло Генпрокурор США с тревогой констатировал, что "в качестве тарана для разрушения традиционных моральных ценностей и утверждения морального релятивизма в качестве новой ортодоксии используется закон". Сначала — для отмены определенных запретов (важными вехами в этом смысле Барр назвал легализацию сначала абортов, а затем и эвтаназии в США; последняя сейчас легальна в столице и семи штатах). А потом — и для "агрессивного навязывания верующим людям и общинам политических и практических подходов, противоречащих их вере". "Эпицентром" борьбы против религиозной свободы американский министр считает учебные заведения своей страны. При этом, как он подчеркнул, борьба эта смещается на уровень штатов, поскольку в федеральном центре действующая республиканская администрация защищает традиционные ценности. Барр выделил три направления атаки со стороны противников религии — по содержанию учебных программ, по доступу к финансированию и по принуждению к "светской ортодоксии". Каждое он проиллюстрировал конкретными примерами. Так, по его словам, власти штата Нью-Джерси "приняли недавно закон, требующий использования такой учебной программы по ЛГБТ, которая, по мнению многих, несовместима с традиционным христианским учением". Схожие нормы введены и в штатах Калифорния и Иллинойс, причем в калифорнийском округе Орандж местный совет по образованию постановил, что "родителям, не согласным с учебными материалами в отношении пола, половой принадлежности, гендерного выражения и сексуальной ориентации, не разрешается освобождать своих детей от данного обучения".

Собственно, как добавил Барр, "в некоторых случаях школы могут и не предупреждать родителей о том, чему они собираются учить [детей] по сложным вопросам, касающимся сексуального поведения и взаимоотношений". Пример по финансированию был взят из опыта штата Монтана, где религиозным частным школам запрещено участвовать в одной из благотворительных стипендиальных программ. Минюст США обжалует этот подход в Верховном суде страны. Третий пример был схож с первым, но не касался содержания учебных программ. В штате Индиана преподаватель через суд опротестовал распоряжение местной католической архиепископии о том, чтобы в ее пределах в католических школах не принимались на работу учителя, состоящие в однополых браках. Минюст США видит в этом нарушение конституционных прав церковной общины и предлагает местному суду отклонить иск. Конечно, на фоне этих примеров невозможно не вспомнить о том, какой ожесточенной критике подвергался в свое время в США российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Теперь выясняется, что федеральные власти самой Америки встревожены такого рода "обучением" в собственных школах. Барр в конце выступления заверил, что, пока он остается генпрокурором, "Минюст будет находиться в первых рядах тех, кто готов бороться за самую драгоценную из наших вольностей — свободу жить по собственной вере". "Бог — сообщник Трампа"? Одно из центральных американских изданий — газета New York Times — откликнулась на выступление министра комментарием, озаглавленным "Бог теперь — сообщник Трампа. Нетерпимость, расовая и религиозная, есть последнее прибежище негодяя". Текст написал один из самых известных и авторитетных обозревателей издания — нобелевский лауреат Пол Кругман. По его словам, он услышал в речи отзвуки "языка охоты на ведьм и погромов" (“it’s the language of witch hunts and pogroms”). "Уж кому-кому, а не Барру было выступать с такой речью, — подчеркнул обозреватель. — Конституция гарантирует свободу религии. Не дело главного правоохранителя в стране осуждать тех, кто пользуется этой свободой, предпочитая не присоединяться ни к какой религии".

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Таких, по словам Кругмана, немало: примерно пятая часть населения страны. Приблизительно столько же американцев считают себя католиками. Через пару дней, словно по заказу, социологический центр им. Пью в Вашингтоне опубликовал итоги нового исследования о религиозной самоидентификации жителей США. Выяснилось, что доля "атеистов, агностиков и "неопределившихся" сейчас даже выше: около 26% против 17% в 2009 году. Христианами себя считают 65% американцев; десять лет назад их было на 12% больше. Католиков действительно около 20%, примерно 43% — протестанты. Президент Трамп принадлежит к протестантской пресвитерианской церкви США. Причины публичной проповеди со стороны генпрокурора Кругман считает сугубо политическими. "Простите меня за цинизм, но я серьезно сомневаюсь, что Барр, чей босс, должно быть, наименее богоугодный человек из всех, кто когда-либо жил в Белом доме, вдруг к своему ужасу осознал, что Америка становится более светской, — написал он. — Нет, конечно же, этот всплеск рассуждений о Боге — реакция на то, как вокруг Трампа смыкаются стены, как высока вероятность того, что он подвергнется импичменту за свои преступления". "Скорее всего, попытки подручных Трампа отвлечь внимание от его грехов с помощью призрака секуляризма не сработают, — подытожил Кругман. — Но я могу и ошибаться. И если я ошибаюсь… то могу сказать одно: "Помилуй нас, Господи!" "Винтажный Геббельс" Конечно, отповедь, в свою очередь, получил и сам либеральный колумнист. Известный консервативный обозреватель и блогер Род Дреер написал, что Кругман "рехнулся из-за речи Барра". Хотя сама эта речь, по мнению Дреера, "стандартная защита роли религии в американской жизни", которая "до 2008 года была бы ничем не примечательной в устах любого генерального прокурора США, будь то республиканец или демократ". С этим я, правда, не согласен. Речь яркая и необычная. "До 2008 года", когда в США впервые президентом был избран афроамериканец Барак Обама, я на протяжении как минимум двух десятилетий ничего подобного не помню. По-моему, особых атак на религию в те времена в Америке и не бывало. Поэтому же, кстати, на речь Барра сразу так ополчились американские либералы. Один из них, юрист и специалист по "политической этике" из Миннесоты Ричард Пейнтер, публично заявил, что генпрокурор США выступал, как "винтажный Геббельс" ("винтажный" — неподдельный, модный когда-то; очередное английское словцо, проникшее в русский язык и постепенно русифицирующееся). "До боли знакомая" реакция "До боли знакомой по отечественному контексту" назвал истеричную либеральную реакцию на выступление Барра в США заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. На его взгляд, ироничное наблюдение о "спасении на линии пикетов", предложенное высокопоставленным американским юристом, "как нельзя лучше применимо к оценке недавнего заявления ряда московских священников, которые сочли своим "нравственным долгом" выступить в защиту участников несанкционированных митингов в Москве". Речь Барра — это "важное предупреждение тем людям, которые думают, что демократическое государство столь идеально и совершенно, что традиционные ценности ему совершенно излишни", написал мне Кипшидзе. "Это выступление — вклад и в российскую дискуссию о правах человека", — добавил он. Трамп на пути к победе? С тем, что в Америке все сейчас так или иначе завязано на предстоящие через год всеобщие выборы, спору нет. И Кругман скорее всего действительно дождется своего вожделенного импичмента, т.е. официального предъявления Трампу обвинений нижней палатой конгресса США.