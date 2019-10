Новый фронт "гражданской войны" в США: кто считает Бога сообщником Дональда Трампа?

Собственно, как добавил Барр, "в некоторых случаях школы могут и не предупреждать родителей о том, чему они собираются учить [детей] по сложным вопросам, касающимся сексуального поведения и взаимоотношений".

Пример по финансированию был взят из опыта штата Монтана, где религиозным частным школам запрещено участвовать в одной из благотворительных стипендиальных программ. Минюст США обжалует этот подход в Верховном суде страны.

Третий пример был схож с первым, но не касался содержания учебных программ. В штате Индиана преподаватель через суд опротестовал распоряжение местной католической архиепископии о том, чтобы в ее пределах в католических школах не принимались на работу учителя, состоящие в однополых браках. Минюст США видит в этом нарушение конституционных прав церковной общины и предлагает местному суду отклонить иск.

Конечно, на фоне этих примеров невозможно не вспомнить о том, какой ожесточенной критике подвергался в свое время в США российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Теперь выясняется, что федеральные власти самой Америки встревожены такого рода "обучением" в собственных школах.

Барр в конце выступления заверил, что, пока он остается генпрокурором, "Минюст будет находиться в первых рядах тех, кто готов бороться за самую драгоценную из наших вольностей — свободу жить по собственной вере".

"Бог — сообщник Трампа"?

Одно из центральных американских изданий — газета New York Times — откликнулась на выступление министра комментарием, озаглавленным "Бог теперь — сообщник Трампа. Нетерпимость, расовая и религиозная, есть последнее прибежище негодяя".

Текст написал один из самых известных и авторитетных обозревателей издания — нобелевский лауреат Пол Кругман. По его словам, он услышал в речи отзвуки "языка охоты на ведьм и погромов" (“it’s the language of witch hunts and pogroms”).

"Уж кому-кому, а не Барру было выступать с такой речью, — подчеркнул обозреватель. — Конституция гарантирует свободу религии. Не дело главного правоохранителя в стране осуждать тех, кто пользуется этой свободой, предпочитая не присоединяться ни к какой религии".