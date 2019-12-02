"Политический Чернобыль". К чему привели уступки Горбачева американцам на Мальте

После советско-американской встречи в верхах на Мальте прошло 30 лет, но ее последствия не только ощущаются до сих пор, но и во многом определяют весь текущий климат в отношениях России и Запада. Тогда, в декабре 1989 года, стратегические выигрыши одних и провалы других стали важным фактором всей последующей цепочки событий, связанных с развалом СССР, а затем и с возрастанием военно-политических рисков для постсоветской России — в первую очередь касающихся экспансии НАТО. Именно Мальта проложила путь к не менее печальному саммиту Михаила Горбачева и Гельмута Коля в Архызе в июле 1990 года (где советский лидер дал добро на объединение Германии и ее членство в НАТО). "Советский Мюнхен" Я рассматриваю итоги переговоров на Мальте как "советский Мюнхен", или, по-другому — "политический Чернобыль", полностью отдавая себе отчет в драматичности этих слов. В своей оценке опираюсь, помимо собственного видения истории, на выводы таких высокопрофессиональных специалистов-международников, как Анатолий Громыко, мой отец, Валентин Фалин, Георгий Корниенко и другие, как и на мнения ведущих фигур в американской администрации конца 1980-х годов. Мальтийский визави Горбачева, президент Джордж Буш — старший, познакомился с ним еще в 1985 году. Тогда он сказал о нем фразу, ставшую ключевой в отношении американцев к советскому лидеру: "Наша задача не помогать ему, а так действовать в интересах США, чтобы влиять на его политику в нужном нам направлении". Фактически сутью их подхода к генсеку стала линия на манипулирование им.

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Уже после прихода Буша в Белый дом в 1988 году круг людей, вырабатывавших этот подход и применявших его, включал помощника Буша по национальной безопасности Брента Скоукрофта, госсекретаря Джеймса Бейкера, Генри Киссинджера и др. Именно Киссинджер тогда предложил взять курс на реинтеграцию Восточной Европы с Западной без СССР. В качестве ловушки для Горбачева была выдвинута следующая позиция: пообещать Москве не использовать политические и экономические изменения в странах Восточной Европы в ущерб интересам безопасности Советского Союза. В январе 1989 года Киссинджер в Москве встретился с Александром Яковлевым, а затем с Горбачевым, которому прямо заявил, что Буш хотел бы знать, готов ли советский лидер отказаться от контроля над Восточной Европой. Реакция Горбачев была странная — он лишь сказал, что все надо тщательно обдумать. Тогда же в Москве Киссинджер нанес визит Андрею Громыко, который к тому времени уже был на пенсии, покинув пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Позже дома он так прокомментировал приезд своего давнего дипломатического оппонента: "Киссинджера прислали, чтобы провентилировать новые подходы к нам... От нас будут требовать одностороннего разоружения в обмен на мифическую помощь, которая никогда не придет". В Вашингтоне — настроение победителей К марту 1989 года пересмотр политики США в отношении СССР был оформлен в документе Совета национальной безопасности США за номером NSR3. В нем ставились цели: сделать изменения в СССР, выгодные США, необратимыми; использовать перестройку в качестве рычага для изменения советской системы; не упускать инициативу и определить критерии по тому, допускать или нет Советский Союз в "сообщество цивилизованных государств". Ко встрече на Мальте США шли заранее с настроением победителей. Сотрудник Совета национальной безопасности Роберт Блэквилл в тесном кругу говорил о Горбачеве: "Чтобы он ни заготовил в своем мешке с трюками, мы к этому готовы... У них глаза на лоб вылезут". Руководитель президентской администрации Джон Сунуну был еще более резок: "Мы крепко ударим по [Горбачеву]", "он у нас полетит кувырком". Президент США отвечал: "Правильно. Мы свалимся на них, как банда взломщиков!" Саммит начался на советском теплоходе "Максим Горький". Буш потребовал, чтобы Советский Союз перестал поддерживать Кубу и Никарагуа. Затем речь пошла о Восточной Европе и проблеме "двух Германий". Из материалов переговоров складывается впечатление, что Горбачев фактически успокаивал Буша, как будто от США требовали уйти из Западной Европы, а не от СССР — из Восточной. "Мы не считаем вас больше врагом, — говорил Горбачев, — времена изменились. Мы хотим, чтобы вы остались в Европе. Для будущего этого континента важно, чтобы вы были здесь. Поэтому не думайте, что мы хотим вашего ухода".

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