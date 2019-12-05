Почему отмена "площадки" на экзаменах ГИБДД — это правильно

"Площадка" несет, по сути, пробную функцию и не дает полноты опыта для вождения. Если сравнивать с медициной, то "площадка" представляет собой какие-то стерильные условия: в изолированном пространстве водитель-ученик может совершенно спокойно нарушать правила, сбивать препятствия. Нет никаких опасений, что кто-то может пострадать, может выбежать старушка или ребенок перед машиной. В этих условиях ученик осваивает только технические навыки.
"Площадка" отличается от "города" как небо и земля. Это как учить человека плавать только в теории. Он, наверное, что-то поймет, но на практике люди сталкиваются совершенно с другими вещами. Если использовать аналогию с обучением езде на велосипеде, то "площадка" — это как два дополнительных колеса у велосипеда, чтобы человек не упал. Да, он может передвигаться, но на улице человек все же ездит на велосипеде с двумя колесами, а не четырьмя. Это устаревшая вещь, она нужна, но использовать ее в качестве экзамена не стоит.
Готовность к реальным условиям
В любом случае здесь главное — опыт, готовность человека к реальным условиям вождения. Самое важное для человека, который получает права, — чтобы он сразу кого-то не сбил или не устроил ДТП. Это — главный критерий хорошей подготовки. Как соотносится с этим критерием экзамен на "площадке" — открытый вопрос.
В том, как должна быть организована подготовка водителей к реальному вождению, уместно сослаться на зарубежный опыт — например, на то, как это сделано в Австралии. Там есть промежуточные права. Их разные степени отличаются по цвету: сначала, например, водитель получает права красного цвета, ездит с ними пару лет. Затем, если он не попадает в ДТП, то переходит на другую степень и постепенно становится полноправным участником дорожного движения.
Там, например, водитель без стажа не должен ездить по скоростным трассам. У нас это тоже надо применять. Наша главная проблема — ученик, получивший права, часто сразу лезет "из огня да в полымя" — сразу выезжает на трудные для управления автомобилем скоростные магистрали.
С другой стороны, есть тенденция, которая меня очень радует: если посмотреть статистику за 2018 году, — молодые водители, которые только получили права, не возглавляют список виновников ДТП. Наверху списка — "прожженные водилы", у которых достаточно большой опыт вождения — пять-семь лет.
Дополнительные меры
Если говорить в целом о проблеме подготовки водителей и ситуации с водительскими удостоверениями, то ГИБДД в первую очередь нужно жестче относиться к выдаче прав. Если в Москве практически нельзя получить поддельные права или медицинскую справку, то в регионах — совсем другая практика. Платишь 20–35 тыс. рублей — и поддельное водительское удостоверение у тебя в кармане. Нужно ввести жесточайших контроль за удостоверениями, выданными нелегальным путем. И нужно ловить не только самих водителей, которые таким образом приобретают права, но и тех, кто предоставляет им такую возможность.
Плюс, нужно ужесточать проверку самих прав. Сейчас ГИБДД впервые прогнозирует ухудшение ситуации на дорогах в следующем году, и это просто сенсационно, так как все же до этого мы имели дело с улучшением положения. Дело в том, что огромный процент ДТП в текущем году совершают водители такси. А это обычно гастарбайтеры, которые часто покупают липовые права из Республики Кыргызстан (с водительским удостоверением, выданным Кыргызстаном, можно управлять автомобилем в РФ). В итоге у водителей нет опыта, поэтому они и нарушают. Статистика по такси чудовищная, недавно сообщалось, что за девять месяцев текущего года число ДТП с участием такси в России выросло на 60%, а в Москве — на 70%. С этим срочно нужно навести порядок.
Что менять в автошколах
В самих автошколах должны сделать больший упор на практику. Инструкторы должны давать больше практических советов.
Я бы еще ввел в деятельность автошкол правило посещать места, где произошли самые страшные ДТП, в которых погибло больше всего водителей, как это практикуется в Германии. Там ученика везут на место такого ДТП и объясняют, почему произошла авария и как ее можно было избежать. Это имеет самый лучший терапевтический эффект, какой только можно придумать. Одно дело — смотреть разбор аварии на картинке, а другое — увидеть место ДТП своими глазами.
Можно пойти и еще дальше — посещать больницы, где проходят лечение пострадавшие в ДТП. А для нарушителей можно представить и экскурсию в морги, где они наглядно могут убедиться, чем иногда заканчиваются нарушения правил на дорогах. В некоторых странах это практикуется и уровень ДТП близок к нулевому.
Подобные экскурсии лучше сделать на начальном этапе, когда человек проходит обучение. Думаю, что в таком случае ученики прилежнее бы относились к обучению и аккуратнее вели бы себя потом на дороге.
Еще было бы неплохо повысить ответственность автошкол за своих подопечных после того, как они получают права. Потому что сейчас выходит, что, если водителя недоучили и он попадает в ДТП, то никто, кроме него самого, не виноват. Нужно вводить определенный промежуток времени — шесть месяцев или год, — чтобы в течение этого времени в случае ДТП водитель возвращался в свою автошколу и там его бесплатно обучали повторно. Сейчас, к сожалению, у некоторых автошкол главный принцип — зарабатывание денег. Когда человек заканчивает обучение и выезжает на трассу, автошкола просто умывает руки. Так не должно быть.