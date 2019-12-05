Почему отмена "площадки" на экзаменах ГИБДД — это правильно

"Площадка" несет, по сути, пробную функцию и не дает полноты опыта для вождения. Если сравнивать с медициной, то "площадка" представляет собой какие-то стерильные условия: в изолированном пространстве водитель-ученик может совершенно спокойно нарушать правила, сбивать препятствия. Нет никаких опасений, что кто-то может пострадать, может выбежать старушка или ребенок перед машиной. В этих условиях ученик осваивает только технические навыки.

"Площадка" отличается от "города" как небо и земля. Это как учить человека плавать только в теории. Он, наверное, что-то поймет, но на практике люди сталкиваются совершенно с другими вещами. Если использовать аналогию с обучением езде на велосипеде, то "площадка" — это как два дополнительных колеса у велосипеда, чтобы человек не упал. Да, он может передвигаться, но на улице человек все же ездит на велосипеде с двумя колесами, а не четырьмя. Это устаревшая вещь, она нужна, но использовать ее в качестве экзамена не стоит. Готовность к реальным условиям В любом случае здесь главное — опыт, готовность человека к реальным условиям вождения. Самое важное для человека, который получает права, — чтобы он сразу кого-то не сбил или не устроил ДТП. Это — главный критерий хорошей подготовки. Как соотносится с этим критерием экзамен на "площадке" — открытый вопрос. В том, как должна быть организована подготовка водителей к реальному вождению, уместно сослаться на зарубежный опыт — например, на то, как это сделано в Австралии. Там есть промежуточные права. Их разные степени отличаются по цвету: сначала, например, водитель получает права красного цвета, ездит с ними пару лет. Затем, если он не попадает в ДТП, то переходит на другую степень и постепенно становится полноправным участником дорожного движения. Там, например, водитель без стажа не должен ездить по скоростным трассам. У нас это тоже надо применять. Наша главная проблема — ученик, получивший права, часто сразу лезет "из огня да в полымя" — сразу выезжает на трудные для управления автомобилем скоростные магистрали.

С другой стороны, есть тенденция, которая меня очень радует: если посмотреть статистику за 2018 году, — молодые водители, которые только получили права, не возглавляют список виновников ДТП. Наверху списка — "прожженные водилы", у которых достаточно большой опыт вождения — пять-семь лет. Дополнительные меры Если говорить в целом о проблеме подготовки водителей и ситуации с водительскими удостоверениями, то ГИБДД в первую очередь нужно жестче относиться к выдаче прав. Если в Москве практически нельзя получить поддельные права или медицинскую справку, то в регионах — совсем другая практика. Платишь 20–35 тыс. рублей — и поддельное водительское удостоверение у тебя в кармане. Нужно ввести жесточайших контроль за удостоверениями, выданными нелегальным путем. И нужно ловить не только самих водителей, которые таким образом приобретают права, но и тех, кто предоставляет им такую возможность. Плюс, нужно ужесточать проверку самих прав. Сейчас ГИБДД впервые прогнозирует ухудшение ситуации на дорогах в следующем году, и это просто сенсационно, так как все же до этого мы имели дело с улучшением положения. Дело в том, что огромный процент ДТП в текущем году совершают водители такси. А это обычно гастарбайтеры, которые часто покупают липовые права из Республики Кыргызстан (с водительским удостоверением, выданным Кыргызстаном, можно управлять автомобилем в РФ). В итоге у водителей нет опыта, поэтому они и нарушают. Статистика по такси чудовищная, недавно сообщалось, что за девять месяцев текущего года число ДТП с участием такси в России выросло на 60%, а в Москве — на 70%. С этим срочно нужно навести порядок. Что менять в автошколах В самих автошколах должны сделать больший упор на практику. Инструкторы должны давать больше практических советов. Я бы еще ввел в деятельность автошкол правило посещать места, где произошли самые страшные ДТП, в которых погибло больше всего водителей, как это практикуется в Германии. Там ученика везут на место такого ДТП и объясняют, почему произошла авария и как ее можно было избежать. Это имеет самый лучший терапевтический эффект, какой только можно придумать. Одно дело — смотреть разбор аварии на картинке, а другое — увидеть место ДТП своими глазами.

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