Поощрение постоянства. О чем говорит нам список лауреатов "Большой книги"

10 декабря в Москве вручили "Большую книгу" — самую щедрую (призовой фонд 5 млн рублей) на сегодняшний день награду в мире русской литературы. Лауреатом первой премии стала книга Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского "Венедикт Ерофеев: посторонний", второй — повесть Григория Служителя "Дни Савелия", третьей — роман Гузель Яхиной "Дети мои". Эти непредсказуемые результаты весьма предсказуемой премии все же едва ли могут удивлять. И можно только погрустить, что новых имен премия на этот раз не вынесла. Нам их очень не хватает. Рельсы "Большой книги" Вообще-то, "Большая книга" очень любит биографии. В первый же сезон ее существования, в 2006 году, первую премию получил Дмитрий Быков за биографический роман-гигант "Борис Пастернак". Два года назад, в 2017 году, лауреатом стал не менее монументальный "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина, а второе место занял "Катаев" Сергея Шаргунова.

Описание Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симоновский, Гузель Яхина и Григорий Служитель © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Между ними на первых и вторых местах — "Гумилев сын Гумилева" Сергея Белякова, "Аксенов" Александра Кабакова и Евгения Попова, "Лев Толстой. Бегство из рая" Павла Басинского, "Александр Солженицын" Людмилы Сараскиной. Это все, конечно, очень большие по объему книги, но не стоит и сомневаться, что выбраны они не за это. Важнее, что они создают некоторую триумфальную историю русской литературы: наши великие писатели, наши героические сюжеты. Некомплиментарных биографий в России почти не пишется, и о мертвых у нас стараются говорить только хорошее. Большие биографии удовлетворяют читательский голод по величию непрерывной истории, прежде всего, истории литературной, в которой все русское можно было бы пережить как героический прорыв от страданий к достижениям. И это представление о писательстве как о занятии возвышающем, о писателе как национальном герое и о литературе как отражении особого русского пути как нельзя соответствует премии, существующей на щедрые меценатские пожертвования. "Большая книга" за десять с лишним лет своего существования уже накрепко утвердила эту свою миссию — демонстрировать величие и ценность русской литературы.

Поэтому же, наверное, писатели, раз попавшие в ее выбор, рано или поздно возвращаются снова. Ведь здесь важно именно не открыть новые имена, а утвердить значимость старых. Так, Дмитрий Быков, получив третью премию за "Бориса Пастернака", затем еще дважды получил третью, за роман "Остромов" в 2011 году и за "Июнь" в 2017-м. Михаил Шишкин с третьей премией за "Венерин волос" в 2006-м получил первую премию за "Письмовник" в 2011-м, а Леонид Юзефович и вовсе дважды получил первую премию — за "Журавлей и карликов" в 2009-м и "Зимнюю дорогу" в 2016-м. Имена повторяются, как будто стоит жюри увидеть в коротком списке уже знакомого писателя, это сразу становится утешительным знаком, что дела идут хорошо и правильно и русская литература, как по накатанному, торжественно идет по проложенным для нее не без помощи "Большой книги" рельсам. Собственно, ровно это поощрение постоянства и демонстрирует нам список вчерашних лауреатов. Гузель Яхина уже обладает одной "Большой книгой" — она получила ее в 2015 году за роман "Зулейха открывает глаза". В "Зулейхе" литературная смелость не без некоторой стилистической чрезмерности сочеталась со смелостью главной темы — это был роман о раскулачивании, в котором героям вопреки жестокой истории удавалось найти маленькое житейское счастье. "Дети мои" — роман о поволжском немце, где история превращается в фэнтези и в итоге становится гораздо менее болезненным, но и гораздо менее цепляющим читателя переживанием. Он довольно искусно построен, изящно написан, но "Зулейху" не затмевает, а главное, не дает через все свои фантастические занавески пережить столь необходимый читателю катарсис. "Дни Савелия", дебют московского актера Григория Служителя, в смысле катарсиса удачнее. История, рассказанная от имени московского уличного кота, кажется поначалу очень миленькой, но разрастается до огромного трагического финала. Это очень современный, в каком-то смысле очень московский текст, и его маленькая слава кажется весьма заслуженной — об обычных людях вокруг нас и мучительной связи, которую мы испытываем со всеми, кто вокруг нас разнообразно страдает, будь это люди или котики. Герой без венка Потому и победитель, коллективная биография Венедикта Ерофеева, кажется, вполне в духе премии — это восхитительно подробная, иногда до чувства присутствия при очередном ерофеевском просыпании с бодуна, старательная и обстоятельная работа, сочувственно и близко представляющая жизнь одного из главных писателей ХХ века.