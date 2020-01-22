Усы как фактор внешней политики. Почему южнокорейцы невзлюбили посла США

Посол США в Республике Корея Гарри Харрис, назначенный на этот пост в июле 2018 года, за время пребывания в Сеуле стал, наверное, самым непопулярным главой американской дипмиссии в стране со времен Корейской войны. Причем редкое единодушие в этом демонстрируют как сторонники левых сил, так и правые, которые обычно во всем безоговорочно поддерживают Вашингтон.
Харрис, бывший адмирал ВМС, с самого начала продемонстрировал непозволительное для дипломата отсутствие такта и убийственную военную прямоту.
Поводов для недовольства корейцев, со временем перешедшего в настоящую ненависть, посол дал предостаточно. Он хамил депутатам парламента, назвал окружение президента страны Мун Чжэ Ина просеверокорейски настроенными опасными леваками, вмешивался в вопросы внутренней и внешней политики и вообще вел себя так, будто он является высшей инстанцией власти. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стали его комментарии относительно новогоднего послания Мун Чжэ Ина, в котором лидер страны намекнул на возможность разрешить гражданам страны индивидуальные туристические поездки в КНДР.
В свойственной ему манере Харрис высокомерно назвал это стремление похвальным, но заметил, что для начала Сеулу неплохо было бы получить разрешение от Вашингтона, пригрозив в противном случае нежелательными последствиями, в том числе американскими санкциями. На такое беспардонное заявление пришлось отреагировать даже администрации южнокорейского лидера, которая до последнего момента не хотела идти на конфликт с американским послом. Представитель Мун Чжэ Ина назвал слова Харриса "весьма неуместными", отметив, что "делать такие комментарии для СМИ относительно высказываний главы принимающего государства крайне неприемлемо для иностранного посла".
Дошло до того, что в декабре прошлого года перед американской дипмиссией в Сеуле состоялась демонстрация, участники которой сравнили посла с японскими генерал-губернаторами, правившими Кореей в период ее оккупации с 1910 по 1945 год. Участники митинга потребовали от посла "убираться домой", пригрозив в противном случае выщипать ему усы по одному волоску. Демонстранты даже хотели обезглавить принесенное с собой чучело Харриса, но отказались от этой затеи после вмешательства полиции.
"Прояпонские" усы
Внешность посла, как и его наполовину японское происхождение (мать Харриса — японка, а отец — американский военный), стали объектом особой ненависти среди корейцев. Дело в том, что дерзкие усы, которые он отпустил после завершения военной карьеры, делают его очень похожим на графа Хасэгаву Ёсимити — японского маршала и генерал-губернатора Кореи, жестоко подавившего так называемое Первомартовское движение за независимость. Многие корейцы считают, что Харрис намеренно отрастил усы, чтобы подчеркнуть это сходство.
Не помогла даже устроенная послом пресс-конференция, на которой он попытался обернуть эту историю в шутку. Дипломат утверждал, что отпустил усы, чтобы обозначить новую веху в своей жизни, разделяющую армейскую службу и работу в Госдепартаменте. "Я пытался подрасти, но не смог. Тогда я попробовал помолодеть, но и это не вышло. А вот усы отрастить получилось", — сказал Харрис, добавив, что усы носили и многие корейские борцы за независимость. Однако его слова, судя по всему, не убедили южнокорейских оппонентов.
Многие также обвиняли посла в том, что из-за своего наполовину японского происхождения он питает слабость к этой стране, где родился и провел часть детства. В частности, утверждают наиболее оголтелые критики, Харрис "полностью встал на сторону Токио", когда южнокорейское правительство объявило о намерении выйти из крайне важного для США соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией (GSOMIA).
Недовольство вызвало и требование США в пять раз увеличить взносы на содержание американских войск в Корее. Вполне естественно, что его проводником стал посол, который без обиняков и дипломатических экивоков требовал от южнокорейских партнеров раскошелиться. Депутат парламента Ли Хе Хун, которая беседовала с Харрисом, заявила потом, что ожидала спокойной светской беседы, но "была шокирована" его прямотой. По ее словам, сразу после обмена приветствиями посол начал говорить о пяти миллиардах долларов, которые Корея должна за пребывание войск США, и за получасовую встречу повторил эту фразу "не менее двадцати раз".
Некоторые парламентарии даже призывали объявить посла персоной нон грата, но до этого пока не дошло.
Поведение Харриса не раз становилось и темой для разгромных статей в южнокорейской прессе. Журналисты не скупились на эпитеты, называя американского посла "высокомерным", "грубым" и "худшим в истории", утверждая, что он "ненавидит корейцев", и призывая власти "поставить его на место".
Ненависть к послу как сублимация
Впрочем, среди ряда экспертов бытует мнение, что ненависть к Харрису — это то, что в психологии называют сублимацией, а именно снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии с недостижимой цели на социально приемлемую.
"Многие южнокорейцы, в том числе и представители правящей элиты, недовольны вассальным положением своей страны по отношению к США. Любые значимые решения, особенно в сфере внешней политики, правительство вынуждено согласовывать с Вашингтоном, жестко пресекающим любые попытки его ослушаться. Вполне естественно, что невозможность действовать самостоятельно вызывает досадные вопросы относительно суверенитета страны и порождает чувство фрустрации и у политиков, и у простых граждан. Однако открыто бунтовать против "старшего брата" никто не решается, а вот излить свое недовольство на конкретную фигуру вполне допустимо. И этим человеком стал главный представитель Соединенных Штатов в Корее Харрис, так удачно предоставивший для этого множество поводов", — поделился со мной один известный южнокорейский политолог, попросивший не называть его имя из-за чувствительности этой темы.
Эксперт указал, что Харрис, если отбросить его стиль поведения, не так уж отличается от предыдущих американских послов, послушно выполняя указания из Вашингтона и старательно проводя в Южной Корее политический курс своего правительства.
Поэтому даже в случае замены Харриса на кого-то другого отношения между Сеулом и Вашингтоном вряд ли претерпят серьезную трансформацию. Разве что недовольным гражданам не на кого будет излить свои претензии.