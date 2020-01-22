Усы как фактор внешней политики. Почему южнокорейцы невзлюбили посла США

Посол США в Республике Корея Гарри Харрис, назначенный на этот пост в июле 2018 года, за время пребывания в Сеуле стал, наверное, самым непопулярным главой американской дипмиссии в стране со времен Корейской войны. Причем редкое единодушие в этом демонстрируют как сторонники левых сил, так и правые, которые обычно во всем безоговорочно поддерживают Вашингтон. Харрис, бывший адмирал ВМС, с самого начала продемонстрировал непозволительное для дипломата отсутствие такта и убийственную военную прямоту. Поводов для недовольства корейцев, со временем перешедшего в настоящую ненависть, посол дал предостаточно. Он хамил депутатам парламента, назвал окружение президента страны Мун Чжэ Ина просеверокорейски настроенными опасными леваками, вмешивался в вопросы внутренней и внешней политики и вообще вел себя так, будто он является высшей инстанцией власти. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стали его комментарии относительно новогоднего послания Мун Чжэ Ина, в котором лидер страны намекнул на возможность разрешить гражданам страны индивидуальные туристические поездки в КНДР.

Описание Посол США в Республике Корея Гарри Харрис © Heo Ran/Pool Photo via AP

В свойственной ему манере Харрис высокомерно назвал это стремление похвальным, но заметил, что для начала Сеулу неплохо было бы получить разрешение от Вашингтона, пригрозив в противном случае нежелательными последствиями, в том числе американскими санкциями. На такое беспардонное заявление пришлось отреагировать даже администрации южнокорейского лидера, которая до последнего момента не хотела идти на конфликт с американским послом. Представитель Мун Чжэ Ина назвал слова Харриса "весьма неуместными", отметив, что "делать такие комментарии для СМИ относительно высказываний главы принимающего государства крайне неприемлемо для иностранного посла". Дошло до того, что в декабре прошлого года перед американской дипмиссией в Сеуле состоялась демонстрация, участники которой сравнили посла с японскими генерал-губернаторами, правившими Кореей в период ее оккупации с 1910 по 1945 год. Участники митинга потребовали от посла "убираться домой", пригрозив в противном случае выщипать ему усы по одному волоску. Демонстранты даже хотели обезглавить принесенное с собой чучело Харриса, но отказались от этой затеи после вмешательства полиции. "Прояпонские" усы Внешность посла, как и его наполовину японское происхождение (мать Харриса — японка, а отец — американский военный), стали объектом особой ненависти среди корейцев. Дело в том, что дерзкие усы, которые он отпустил после завершения военной карьеры, делают его очень похожим на графа Хасэгаву Ёсимити — японского маршала и генерал-губернатора Кореи, жестоко подавившего так называемое Первомартовское движение за независимость. Многие корейцы считают, что Харрис намеренно отрастил усы, чтобы подчеркнуть это сходство.

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