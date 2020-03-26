Остров свободы и пандемия: как кубинцы могут позволить себе альтруизм в условиях блокады

Евгений Задорожный — о том, как Куба старается помочь другим, несмотря на имеющиеся проблемы у себя

Наряду с сальсой, пляжами, ромом и сигарами медицинская школа Кубы является одним из самых известных брендов карибской республики за рубежом. Налаженная еще во времена тесного сотрудничества страны с Советским Союзом, она сохраняет уровень профессионализма врачей острова, которые работают в том числе и по международным договорам за его пределами. И, похоже, стремительное распространение коронавируса нового типа в мире бросило серьезный вызов системе здравоохранения республики, который одновременно является своеобразным экзаменом и для ее экономики. Трудно избежать вопроса, каким образом находящаяся около 60 лет в условиях торгово-экономической блокады страна сможет справиться с новыми трудностями?

Описание Бар "Флоридита" в Старой Гаване © Евгений Задорожный/ТАСС

Привезенная инфекция Первые на Острове свободы три случая заражения коронавирусом COVID-19 были подтверждены 11 марта у туристов из Италии. На данный момент инфицированы 57 человек, что, безусловно, в десятки раз меньше, чем в Европе и США. Но важно понимать, что страны Латинской Америки одними из последних приняли на себя удар инфекции, а жизнерадостный, но не блещущий обязательностью и расторопностью менталитет может сыграть злую шутку с жителями региона во времена, когда необходимо соблюдать порой достаточно жесткие ограничения ради сохранения здоровья. Ввело их и кубинское руководство, хотя решение не было быстрым. Дело в том, что введенный запрет на въезд иностранцев сильно влияет на поступление доходов от туризма, который является одним из основных источников пополнения государственной казны Кубы (в прошлом году эта отрасль принесла островному государству более $3 млрд от 4,7 млн иностранных путешественников). Помимо отелей теряют выручку экскурсоводы, владельцы ресторанов и проката знаменитых ретроавтомобилей, поскольку даже еще не уехавшие гости (около 60 тыс.) до момента отъезда обязаны находиться в местах проживания. Тревоги добавляет и то, что мало кто берется судить, насколько долго мир будет жить в условиях пандемии. И все же принятые ограничения необходимы хотя бы потому, что около половины заразившихся — иностранные туристы, которые не так давно прилетели на остров. И далеко не факт, что заразились они именно на Кубе. Заложники "коронавирусного" круиза После потепления отношений Кубы с США во время президентства Барака Обамы в порты Гаваны практически бесперебойно начали прибывать круизные лайнеры, что повысило доходы туристического сектора и спровоцировало рост цен на услуги такси, отелей и гидов. Впрочем, радость работников сферы сервиса длилась не особо долго, поскольку в прошлом году нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о новых ограничительных мерах. После их вступления в силу увидеть большие пассажирские судна гаванцы могли крайне редко.

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Но во второй половине марта лайнер Braemar ("Бремар") с более 1 тыс. человек на борту все же причалил к берегам кубинской столицы. Большая часть пассажиров — граждане Великобритании. Однако повод был уже отнюдь не туристическим: на борту выявлено пять случаев заражения COVID-19, а лайнер около месяца не мог зайти ни в один порт региона из-за страха местных властей перед распространением инфекции. Учитывая, что значительную часть находящихся на борту составляли люди в возрасте, для жизни которых заражение наиболее опасно, последствия еще большей задержки их эвакуации могли быть плачевными. По просьбе властей Великобритании кубинское руководство разрешило судну пришвартоваться в порту Мариэль в 30 км от Гаваны для последующего немедленного трансферта пассажиров в аэропорт. Там их уже ждали чартерные рейсы в Лондон. Операция по эвакуации туристов прошла с соблюдением всех норм безопасности, предусмотренных в таких случаях. Естественно, никто не покидал автобусов до приезда к самолетам.

Описание Сотрудник кубинского Министерства здравоохранения у лайнера Braemar ("Бремар"), 18 марта 2020 года © EPA-EFE/Ramon Espinosa

Жест Гаваны не остался без должного внимания Соединенного Королевства, но и вызвал неоднозначную реакцию у кубинцев как на улице, так и в соцсетях. Ряд местных жителей настороженно отнеслись к инициативе, опасаясь возможного распространения инфекции в столице. С другой стороны, многие кубинцы с нескрываемой гордостью за страну подчеркивают гуманистический характер действий своей родины, а также считают подобное отношение лучшей рекламой туризма на будущее. Козырей в руки последних добавляет и реакция вернувшихся домой пассажиров в интернете: они благодарят Кубу и обещают обязательно приехать, когда ситуация в мире нормализуется. Что символично, ни одна страна Содружества (бывшее Британское Содружество наций, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии) в регионе не согласилась принять даже на карантин граждан Туманного Альбиона. Медики-послы В ключе международной солидарности, как заявляют власти острова, действует и Министерство здравоохранения Кубы. Это, впрочем, не было новостью и до пандемии: кубинские медики успешно работали во многих странах Латинской Америки, в частности, Бразилии, Венесуэле и Боливии. Профессионализм врачей приносит имиджевые и финансовые дивиденды республике. Одним из сильных жестов уже после распространения вируса в мировом масштабе стала отправка бригады специалистов в Италию, которая сохраняет лидирующие позиции по темпам заболеваемости и количеству смертей. В средиземноморской стране уже более 7,5 тыс. скончавшихся от вызываемого вирусом заболевания и его последствий, а общее число зараженных превысило 70 тыс. 21 марта в область Ломбардия — крупнейший очаг распространения COVID-19 в Европе — отправились 52 врача и медбрата для помощи инфицированным, для многих из них это уже не первая миссия.

Описание Кубинские врачи перед отправкой в Италию © Евгений Задорожный/ТАСС

"Куба предоставляет в трудные времена помощь тем, кто в ней нуждается, — нас учили этим идеям, и для нас это многое значит. Италии сейчас остро необходима подобная поддержка", — заявил ТАСС перед вылетом врач-инфекционист Карлос Каридес. На сегодняшний день бригады медиков с Кубы уже вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом в Никарагуа, Венесуэле, Суринаме, Гранаде, Ямайке, Доминике, Италии и Китае. Нельзя сказать, что жители острова абсолютно единодушны в оценках этого шага. Некоторые из них в соцсетях задаются вопросом, что будет делать Минздрав, если масштабы заражения на острове приобретут большие масштабы. Наблюдается и критика перебоев в наличии медицинских препаратов в продаже — с начала марта действительно можно было наблюдать очереди у аптек. К слову, очереди — одна из особенностей местной экономики, которая не лучшим образом влияет на защиту от распространения COVID-19.

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