Украинский капкан на Байдена. Демократы в США жалуются на новую охоту на ведьм

В США идет политическая охота на ведьм, которая разобщает и ослабляет страну в условиях тяжелейшего гуманитарного и экономического кризиса. Не бросайте читать: это не набившие оскомину упреки президента-республиканца Дональда Трампа в адрес оппозиционеров-демократов. Это уже жалобы самой американской оппозиции на действия партии власти.



За что боролись, на то и напоролись Один из профильных комитетов в Сенате США на днях официально затребовал у лоббистской фирмы Blue Star Strategies документы, касающиеся ее работы на украинскую газовую компанию Burisma и связанных с ней людей. В состав совета директоров этого энергетического холдинга несколько лет входил Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, как раз в те годы курировавшего отношения с Киевом в администрации Барака Обамы. Байдену-младшему синекура, обусловленная, как он сам признавал, родственными связями, принесла миллионы долларов. Байден-старший теперь, по сути, должен считаться теневым лидером Демпартии США, поскольку практически гарантировал себе выдвижение ее кандидатом в президенты страны на ноябрьских выборах. В финале его ждет очное единоборство с Трампом.

Описание Джозеф Байден © AP Photo/Matt Rourke

Хозяина Белого дома еще совсем недавно обвиняли в том, будто он требовал от Киева помощи в сборе компромата на своего политического соперника, и даже пытались на этом основании подвергнуть импичменту. Попытка провалилась, и теперь уже республиканцы, как они и предупреждали заранее, пытаются разобраться, насколько обоснованными были подозрения в коррупции в отношении отца и сына Байденов. Казалось бы, удивляться нечему, но законодатели-демократы хором обвиняют своих оппонентов в политиканстве. Сенатор Мэгги Хассен заявила, что республиканцы занимаются "партийной чушью и теориями заговора". Ее коллега Камала Харрис добавила, что новая "политическая интермедия" партии власти "ничем не поможет людям, которым грозит заражение COVID-19". "Демократы доказывают, что данное расследование — не более чем предвыборная охота на ведьм, призванная очернить вероятного ноябрьского соперника президента Трампа, — подчеркивает верный рупор оппозиции газета Washington Post. — Некоторые, включая старшего из демократов в составе комитета, высказывают предположение, что [председатель комитета республиканец Рон] Джонсон невольно служит пешкой в российской кампании дезинформации". Со стороны, конечно, вся эта перепалка с зеркальным повторением обвинений приводит на ум русские поговорки "За что боролись, на то и напоролись" и "Не рой яму другому, сам в нее попадешь". Ну и крылатая фраза немца Гегеля про то, что история повторяется дважды, сначала в виде трагедии, потом в виде фарса, тоже выглядит на этом фоне вполне уместной.



"Верхушка айсберга" Мне лично в той же публикации Washington Post самым любопытным показалось то, чего в ней нет. Газета умудрилась ни словом не обмолвиться о том, что накануне в Киеве внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с Байденом и бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Кстати, помимо Хантера Байдена в правлении Burisma подвизался в свое время и один из доверенных советников Керри — Девон Арчер.

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Фигура умолчания удивляла еще и потому, что ранее та же Washington Post единственная из крупных газет в США (во всяком случае, других я не нашел) достаточно подробно написала о пленках Деркача. Тот текст, конечно, тоже был тщательно идеологически выверен, но отчасти даже претендовал на объективность. Например, личный адвокат Трампа Руди Джулиани в ответ на запросы газеты написал, что утечка разоблачает продажность семейства Байденов (дословной цитаты не приводилось) и что обнародованные записи — это "только верхушка айсберга". Впрочем, от Джулиани, конечно, этого и следовало ожидать. И реакция других заинтересованных сторон тоже была предсказуемой. В офисе Байдена от пленок отмахнулись как от чего-то совершенного никчемного (nothingburger). Порошенко привычно спрятался за версией о "пророссийской провокации", а заодно поставил вопрос о том, не причастен ли к этой "спецоперации" офис действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, приуроченной к первой годовщине со дня вступления в должность, 20 мая 2020 года © Иван Николаев/ТАСС

Сам Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины пребывания в должности заявил, что содержание разговоров его предшественника с Байденом "может быть воспринято как государственная измена", но подчеркнул, что давать такие оценки должны все же "правоохранители" и в Генпрокуратуре страны уже заведено уголовное дело. От себя он лишь поделился наблюдением, что прежние украинские власти "так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров". Между прочим, Зеленский отметил важную для себя дату и в США — колонкой в New York Times. В ней он, в частности, написал, что "некомфортно" чувствовал себя в "истории с импичментом" Трампа, потому что в глазах Америки и всего мира та полностью заслонила проблемы Украины как таковой. Что ж, ему можно только посочувствовать, поскольку сами по себе эти проблемы и теперь мало кого интересуют за пределами его страны и ее ближайших соседей.



Как велят в посольстве О разоблачениях Деркача я спрашивал украинских политологов Михаила Погребинского и Руслана Бортника, участвовавших в пресс-конференции в ТАСС по случаю годовщины правления Зеленского. Те в один голос ответили, что, на их взгляд, утечки "заметного влияния" не окажут.

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"Все будет решаться в контексте того, что будет рекомендовать американское посольство, — сказал Погребинский. — Мне кажется, что до сих пор посольство работает в интересах Байдена и потому будет всячески мешать развитию этой темы. Думаю, они фактически запрещают уголовное преследование Порошенко". Измениться эта линия, по мнению специалиста, может разве что после того, как на должность посла США в Киеве "приедет уже человек Трампа". Бортник, со своей стороны, добавил, что в свете утечек можно ожидать некоторого усиления "закулисной борьбы", поскольку "мы понимаем, что это только часть пленок и, наверное, далеко не самая важная". Остальное, на его взгляд, "скорее всего всплывет в США" в ходе предвыборной борьбы. По мнению эксперта, ссылавшегося на свое юридическое образование, на основании утечек уже сейчас можно вести речь о том, что "нарушен как минимум пяток статей Уголовного кодекса [Украины], начиная с госизмены". Но Киев, на его взгляд, "скорее всего, в этой части будет себя вести инертно". А реальное расследование "возможно только как элемент давления на Порошенко, если Зеленский решит, что это нужно и можно сделать", либо "как реакция на следствие, которое будет идти в США, если, конечно, будет". Оговорка в цитате уместная. Генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр на днях заявил, что не ожидает начала уголовных расследований в отношении Обамы или Байдена.



Хрен редьки не слаще На вопрос о том, с кем из американских политиков — Трампом или Байденом — Киеву сейчас удобнее было бы иметь дело в качестве президента США, Погребинский ответил, что "той части [украинской] правящей элиты, которая не готова идти ни на какие компромиссы, в принципе, конечно, нужен Байден". "Собственно говоря, даже не сам Байден в его полубессознательном состоянии, — уточнил политолог, намекая на звучащие в США пересуды о ментальных кондициях 77-летнего претендента на президентское кресло, — а вся эта команда, которая вокруг него и которая причастна ко всем безобразиям". Бортник, однако, полагает, что людям Зеленского "чуть более выгодна команда Трампа", поскольку в случае возвращения к власти в США демократов на Украине "усилится линия Порошенко". Последний остается "очень сильным системным конкурентом" для действующего украинского лидера, напомнил эксперт. И рассказал политологическую украинскую шутку про каких-то "деловаров и делавэров", смысл которой я понял так, что хрен редьки не слаще. Под занавес пресс-конференции между украинскими специалистами возник еще один небольшой спор — по поводу формата переговоров об урегулировании в их стране. Бортник считает, что "авторитета "нормандской четверки" не хватает" и в переговорный процесс надо вовлекать других ключевых игроков, прежде всего США и Китай.

Погребинский на это ответил, что Пекин вообще ни при чем, а Вашингтон и так незримо присутствует за столом переговоров. "А кто там сидит, Зеленский, что ли, сидит? — сказал он. — Они и сидят, американцы, и диктуют, что должен сказать Зеленский сегодня и завтра". Кстати, ранее по ходу дискуссии Погребинский подчеркивал, что у действующих властей Украины "шансов не идти на поводу у американцев просто нет, прежде всего из-за ситуации с Крымом". На его взгляд, зависимость эта и дальше будет усугубляться "вплоть до возможности разговора о размещении американских военных баз" на украинской территории.



Гиблое дело Позже я обсудил эти же темы с давним знакомым, занимающим ответственный пост в аппарате Конгресса США. Тот подтвердил, что прямое подключение к "нормандскому формату" Вашингтон совершенно не прельщает.

"Прежде всего, я не возлагаю больших надежд на этот процесс, — сказал он. — А если процесс бесперспективен, то зачем США вкладываться в гиблое дело? Какой смысл становиться частью чего-то такого, в создании чего мы не участвовали и что изначально казалось обреченным? Гораздо лучше влиять со стороны, через посредников". Оставаться для Украины в роли своего рода "бесплатного адвоката" (pro bono lawyer), рекомендации которого, по сути, носят обязательный характер.

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