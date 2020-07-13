Второй российский чемпион UFC Петр Ян. Сибирский воин, отвечающий за слова

Петр Ян взял титул спустя два года после дебюта в UFC, сравнительно быстро. За это время он дрался семь раз, не проиграв ни одного боя.

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Ян — уроженец Дудинки, города Красноярского края, где зимой столбик термометра опускается до –50 °C. У него есть китайские и грузинские корни по отцовской линии. Недаром победитель Гран-при UFC Олег Тактаров отметил, что Ян стал мультикультурной звездой, а также назвал его человеком, который знает, как подниматься с самых низов. Ян с 11 лет занимался боксом и дошел до звания мастера спорта. После девятого класса будущий чемпион UFC в одиночку переехал из Красноярска в Омск, где и начал впоследствии заниматься ММА (сейчас Петр живет и тренируется в Екатеринбурге). Характер Яна воспитала улица, среда, где при возникновении конфликта нет возможности отказаться от соперника. Возможно, поэтому он никогда не отклонял предложения провести поединок уже в ММА-карьере. В смешанных единоборствах Петр Ян дебютировал в 2014-м, его первый гонорар составил 20 тыс. рублей. Тогда, по рассказам самого спортсмена, ему приходилось непросто в финансовом плане. Какое-то время он даже работал охранником в ночном клубе, где часто не обходилось без провокаций со стороны подвыпивших посетителей. Отвечает за слова Петр Ян создает впечатление простого русского мужика, который никогда не дает заднюю и отвечает за свои слова. При этом ему не откажешь в чувстве юмора — где Ян, там позитив. "Остров Яс (место проведения турниров UFC — прим. ТАСС) мы переименовали в остров Ян", — сказал боец после завоевания титула.

Описание Жозе Альдо и Петр Ян © Jeff Bottari/Zuffa LLC/USA TODAY Sports via REUTERS

Дебют Яна в UFC я не наблюдал лично, дело было в Сингапуре. Но хорошо помню его бой на турнире организации в Москве в сентябре 2018 года. Тогда Яну в последний момент заменили соперника на представителя Южной Кореи Джин Су Сона. "Мы не нашли его боев в интернете, нарезка случайно попалась нам на глаза уже в день боя. Поэтому решили драться так же, как я делаю это всегда", — рассказывал мне Ян. Бой получился очень тяжелым, парень из Южной Кореи оказался крайне крепким. Только в голову от Яна ему прилетело 87 ударов, но Джин Су Сон продолжал не только стоять, но и отвечать россиянину, не убирая с лица улыбку. Та рубка была признана боем вечера, а Ян зафиксировал на себе повышенное внимание фанатов ММА. По поводу того, что Ян всегда готов ответить за свои слова, у меня есть одна история. Петр всегда тренируется в Таиланде, как-то раз с ним в спарринг встал молодой, но горячий боец, у которого был назначен поединок через несколько дней, он был уже в процессе сгонки веса, соответственно, эмоции били через край. И Ян отправляет парня в нокаут. Кто-то успел заснять это на видео, после чего сторона соперника Яна подняла шум из-за публикации записи в соцсетях, а про Яна стали говорить неприятные вещи. "Я здесь, я на связи. Меня всегда можно найти, и я отвечу на любые вопросы", — ответил тогда Ян на мой вопрос о конфликте. И эта черта его характера импонирует многим любителям единоборств. Учит английский и использует треш-ток Петр Ян уникален в среде российских бойцов. Он не стесняется говорить и писать в соцсетях на английском. Да, часто это не процитировать в приличных местах, но в целом он широко использует английский, что крайне важно для узнаваемости во всем мире.

"Я сам пишу посты в соцсетях, иногда пользуюсь переводчиком, иногда менеджер помогает. Сейчас я учу и совершенствую английский каждый день, пробую говорить", — рассказывал мне Ян. Он активно использует треш-ток в соцсетях, провоцируя оппонентов. Бывшего чемпиона UFC Генри Сехудо Петр как-то обвинил в трусости, в ответ Сехудо назвал российского бойца "коммунистической картошкой". Также Ян подкалывал в соцсетях Коди Гарбрандта, Юрайю Фэйбера (с ним в итоге провел поединок) и других известных бойцов. Петр делает это, понимая правила игры, UFC — в первую очередь шоу, и подобная манера только добавляет спортсмену узнаваемости. Семья Петр Ян — семейный человек. На все свои сборы, которые он проводит, как правило, в Таиланде, Петр старается брать жену и сына. В этом Ян тоже уникален — немного найдется спортсменов, которые готовятся к серьезным соревнованиям в окружении близких. Есть мнение, что семья отвлекает от работы, у Яна же все наоборот.