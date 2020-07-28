Хулиган японской моды

В Токио в возрасте 76 лет в окружении родственников тихо ушел в мир иной мэтр и бунтарь дизайна — великий Кансай Ямамото. Один из тех, кто доказал, что помимо французской, итальянской и англо-американской моды существует еще и мода японская со своими идеями и смелыми ходами.

Описание Кансай Ямамото © EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

Кансай на какое-то время убедил мир дизайна в том, что японцы — это хулиганы-авангардисты, взрывающие благопристойные буржуазные каноны западного haute couture. Он и в своей личной жизни устраивал себе немало крутых поворотов. В 19 лет бросил учебу в респектабельном токийском Университете Нихон, которая сулила ему стабильную карьеру профессора или служащего крупной компании. Молодой человек на правах подмастерья поступил в ателье кутюрье-авангардистки Дзюнко Косино, с которой сохранил дружбу на долгие годы. А уже через два года Кансай завоевал высший приз как лучший начинающий фэшн-дизайнер Японии. Его настоящий всемирный взлет пришелся на начало 1970-х, когда молодой парень из Токио неожиданно подружился со знаменитым британским рок-музыкантом Дэвидом Боуи. Кансай принял тогда самое активное участие в создании сценического образа певца и шоумена в период его скандального Ziggy Stardust Tour. Не поленитесь, посмотрите на фотографии этих костюмов, которые до сих пор вдохновляют многих звезд мирового класса — например, их мотивы отчетливо просматриваются в эксцентричном облике Леди Гаги.

Описание Дэвид Боуи во время Ziggy Stardust Tour, 1973 год © Gijsbert Hanekroot/Redferns via Getty Images

Именно в тот период проявилась основная черта дизайна Кансая Ямамото — невероятный гротеск, замешенный на неисчерпаемых традициях японского национального костюма. В середине семидесятых триумфально прошел дебют японца в Париже, где открылся и его головной бутик, что стало знаком всемирного признания. Шоу на Васильевском спуске Кстати, долгое время звезды японской моды блистали именно на Западе, оставаясь в тени у себя на родине, где царила продукция Chanel, Dior и Louis Vuitton. Работы того же Кансая Ямамото долгое время было проще купить в Париже, чем в Токио. Это же относилось и к другим гигантам японского дизайна — Иссэю Миякэ или однофамильцу нашего героя, Ёдзи Ямамото, которые, кстати, доказали, что модельеры с крайнего востока Азии вовсе не обязательно должны быть буйными фриками-авангардистами.

Ну а Кансаю в какой-то момент его карьеры стало тесно в мире одежды и аксессуаров. В 1992 году он провел последний крупномасштабный показ своих новинок в сфере высокой моды, хотя производство работ с его маркой продолжается по сей день. Но сам Кансай увлекся постановкой гигантских шоу-перформансов, в которых сочетал мотивы японского деревенского или храмового праздника, дефиле, цирка, музыки и невероятные световые эффекты. Он пояснял, что хочет нарядить в свои работы уже не просто отдельного человека, а целые городские пространства. Одно из самых масштабных шоу такого рода Кансай в 1993 году организовал в Москве на Васильевском спуске. На него собрались тогда более 120 тыс. человек! Поезд и кимоно

' YouTube/Victoria and Albert Museum'