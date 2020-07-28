{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Хулиган японской моды

ГОЛОВНИН Василий 
Руководитель представительства ТАСС в Японии
Василий Головнин — о скончавшемся классике авангардного дизайна Кансае Ямамото

В Токио в возрасте 76 лет в окружении родственников тихо ушел в мир иной мэтр и бунтарь дизайна — великий Кансай Ямамото. Один из тех, кто доказал, что помимо французской, итальянской и англо-американской моды существует еще и мода японская со своими идеями и смелыми ходами.

Кансай Ямамото EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Описание
Кансай Ямамото
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

Кансай на какое-то время убедил мир дизайна в том, что японцы — это хулиганы-авангардисты, взрывающие благопристойные буржуазные каноны западного haute couture. Он и в своей личной жизни устраивал себе немало крутых поворотов. В 19 лет бросил учебу в респектабельном токийском Университете Нихон, которая сулила ему стабильную карьеру профессора или служащего крупной компании. Молодой человек на правах подмастерья поступил в ателье кутюрье-авангардистки Дзюнко Косино, с которой сохранил дружбу на долгие годы. А уже через два года Кансай завоевал высший приз как лучший начинающий фэшн-дизайнер Японии.

Его настоящий всемирный взлет пришелся на начало 1970-х, когда молодой парень из Токио неожиданно подружился со знаменитым британским рок-музыкантом Дэвидом Боуи. Кансай принял тогда самое активное участие в создании сценического образа певца и шоумена в период его скандального Ziggy Stardust Tour. Не поленитесь, посмотрите на фотографии этих костюмов, которые до сих пор вдохновляют многих звезд мирового класса — например, их мотивы отчетливо просматриваются в эксцентричном облике Леди Гаги.

Дэвид Боуи во время Ziggy Stardust Tour, 1973 год Gijsbert Hanekroot/Redferns via Getty Images
Описание
Дэвид Боуи во время Ziggy Stardust Tour, 1973 год
© Gijsbert Hanekroot/Redferns via Getty Images

Именно в тот период проявилась основная черта дизайна Кансая Ямамото — невероятный гротеск, замешенный на неисчерпаемых традициях японского национального костюма. В середине семидесятых триумфально прошел дебют японца в Париже, где открылся и его головной бутик, что стало знаком всемирного признания.

Шоу на Васильевском спуске

Кстати, долгое время звезды японской моды блистали именно на Западе, оставаясь в тени у себя на родине, где царила продукция Chanel, Dior и Louis Vuitton. Работы того же Кансая Ямамото долгое время было проще купить в Париже, чем в Токио. Это же относилось и к другим гигантам японского дизайна — Иссэю Миякэ или однофамильцу нашего героя, Ёдзи Ямамото, которые, кстати, доказали, что модельеры с крайнего востока Азии вовсе не обязательно должны быть буйными фриками-авангардистами.

На эту тему
Дэвид Боуи в СССР. Чем страна 45 лет назад удивила рок-музыканта, а он — страну

Ну а Кансаю в какой-то момент его карьеры стало тесно в мире одежды и аксессуаров. В 1992 году он провел последний крупномасштабный показ своих новинок в сфере высокой моды, хотя производство работ с его маркой продолжается по сей день. Но сам Кансай увлекся постановкой гигантских шоу-перформансов, в которых сочетал мотивы японского деревенского или храмового праздника, дефиле, цирка, музыки и невероятные световые эффекты. Он пояснял, что хочет нарядить в свои работы уже не просто отдельного человека, а целые городские пространства.

Одно из самых масштабных шоу такого рода Кансай в 1993 году организовал в Москве на Васильевском спуске. На него собрались тогда более 120 тыс. человек!

Поезд и кимоно

' YouTube/Victoria and Albert Museum'

Кансай занялся и промышленным дизайном — например, придал невероятный облик скоростному поезду "Скайлайнер", который с 2010 года ходит между центром японской столицы и токийским международным аэропортом Нарита.

Впрочем, к разработке одежды он возвращался постоянно — например, помог придать японский колорит одной из коллекций Louis Vuitton.

Вместе с наставницей свой юности, дизайнером Дзюнко Косино, Кансай Ямамото увлекся в последние годы созданием современных авангардных кимоно. Кстати, в традиционных японских костюмах его работы появлялся и давний друг дизайнера — великий Дэвид Боуи.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Обострение армяно-азербайджанского конфликта
Пашинян: ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась
При этом, по словам премьера Армении, Азербайджан продолжает нарушать режим прекращения огня на границе
Читать полностью