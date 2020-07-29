12 лет тюрьмы экс-премьеру Малайзии за коррупцию: итоги первого из пяти судебных процессов

Впервые в истории современной Малайзии бывший премьер-министр не только оказался на скамье подсудимых, но и услышал приговор судьи Верховного суда — 12 лет лишения свободы, штраф в размере почти $50 млн. И, скорее всего, последующий полный закат политической карьеры. Хотя суд, видимо, учел особый статус осужденного и не решился заключить его под стражу прямо в зале заседания. На время рассмотрения апелляции его адвокатов на приговор он будет находиться на свободе под залогом $235 тыс. Можно не сомневаться, что прошений, жалоб и других юридических уловок со стороны защиты будет очень много, что позволит 67-летнему Наджибу продолжительное время оставаться на свободе. Более того, он также пока сохранит кресло в парламенте своего родного города Пекан в штате Паханг.

Приговор не поставил точку

Процесс по этому делу начался в апреле прошлого года, но постоянно переносился из-за отводов адвокатов. В последние месяцы процесс также не мог возобновиться из-за социально-экономических ограничений, введенных в Малайзии в связи с пандемией коронавируса.

Верховный судья Мохамад Назлан признал подсудимого виновным по всем семи статьям обвинений, которые были предъявлены прокуратурой. Речь идет о злоупотреблениях властью, доверием, а также отмывании денег при переводе средств государственного инвестфонда SRC International на личные счета Наджиба. А это около $9,8 млн. "Рассмотрев все доказательства в данном процессе, было установлено, что обвинение успешно доказало свою позицию", — сказал судья.

При этом максимальное наказание, которое могло грозить за подобные преступления, составляет 20 лет, а также удары ротанговыми палками.

Экс-премьер в течение всего дня, когда зачитывался приговор, сохранял невозмутимость. В заключительном слове он вновь, как и прежде, не признал себя виновным ни по одному эпизоду.

Между тем завершившийся процесс стал лишь первым и отнюдь не главным в череде судебных разбирательств по делу о хищениях в крупнейшем инвестфонде страны — 1MDB, подразделением которого является небольшой фонд SRC International. Главным фигурантом предстоящих четырех процессов вновь станет Наджиб, который обвиняется еще по 35 статьям. Одновременно 22 июля суд обязал опального политика выплатить примерно $397 млн из-за сокрытия налогов в период с 2011 по 2017 год, включая штрафы за просрочки.

Фонд для страны или для себя

Наджиб Разак занимал пост премьера с 2009 по 2018 год. Практически сразу же после прихода к власти он создает фонд 1MDB, предназначенный для крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Активное финансовое участие в работе фонда принимала королевская семья Саудовской Аравии. Но в 2014-м впервые появилась информация, что с фондом что-то не то: аудиторы обнаружили долгов на сумму около $11 млрд. А уже через год газета Wall Street Journal выступила с сенсационной статьей о наличии $700 млн на личных счетах Наджиба, которые были выведены из фонда.