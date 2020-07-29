12 лет тюрьмы экс-премьеру Малайзии за коррупцию: итоги первого из пяти судебных процессов

Впервые в истории современной Малайзии бывший премьер-министр не только оказался на скамье подсудимых, но и услышал приговор судьи Верховного суда — 12 лет лишения свободы, штраф в размере почти $50 млн. И, скорее всего, последующий полный закат политической карьеры. Хотя суд, видимо, учел особый статус осужденного и не решился заключить его под стражу прямо в зале заседания. На время рассмотрения апелляции его адвокатов на приговор он будет находиться на свободе под залогом $235 тыс. Можно не сомневаться, что прошений, жалоб и других юридических уловок со стороны защиты будет очень много, что позволит 67-летнему Наджибу продолжительное время оставаться на свободе. Более того, он также пока сохранит кресло в парламенте своего родного города Пекан в штате Паханг.
Приговор не поставил точку
Процесс по этому делу начался в апреле прошлого года, но постоянно переносился из-за отводов адвокатов. В последние месяцы процесс также не мог возобновиться из-за социально-экономических ограничений, введенных в Малайзии в связи с пандемией коронавируса.
Верховный судья Мохамад Назлан признал подсудимого виновным по всем семи статьям обвинений, которые были предъявлены прокуратурой. Речь идет о злоупотреблениях властью, доверием, а также отмывании денег при переводе средств государственного инвестфонда SRC International на личные счета Наджиба. А это около $9,8 млн. "Рассмотрев все доказательства в данном процессе, было установлено, что обвинение успешно доказало свою позицию", — сказал судья.
При этом максимальное наказание, которое могло грозить за подобные преступления, составляет 20 лет, а также удары ротанговыми палками.
Экс-премьер в течение всего дня, когда зачитывался приговор, сохранял невозмутимость. В заключительном слове он вновь, как и прежде, не признал себя виновным ни по одному эпизоду.
Между тем завершившийся процесс стал лишь первым и отнюдь не главным в череде судебных разбирательств по делу о хищениях в крупнейшем инвестфонде страны — 1MDB, подразделением которого является небольшой фонд SRC International. Главным фигурантом предстоящих четырех процессов вновь станет Наджиб, который обвиняется еще по 35 статьям. Одновременно 22 июля суд обязал опального политика выплатить примерно $397 млн из-за сокрытия налогов в период с 2011 по 2017 год, включая штрафы за просрочки.
Фонд для страны или для себя
Наджиб Разак занимал пост премьера с 2009 по 2018 год. Практически сразу же после прихода к власти он создает фонд 1MDB, предназначенный для крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Активное финансовое участие в работе фонда принимала королевская семья Саудовской Аравии. Но в 2014-м впервые появилась информация, что с фондом что-то не то: аудиторы обнаружили долгов на сумму около $11 млрд. А уже через год газета Wall Street Journal выступила с сенсационной статьей о наличии $700 млн на личных счетах Наджиба, которые были выведены из фонда.
Первоначально власти категорически все отрицали, грозили исками газете, закрывали местные оппозиционные СМИ. Глава полиции даже называл такие публикации попытками государственного переворота. Несмотря на усилия как-то дистанцироваться от поступающих обвинений в коррупции и хищениях, власти были вынуждены начать расследование. В итоге антикоррупционное ведомство признало наличие на личных счетах Наджиба $700 млн. Правда, по их версии, эти миллионы к фонду не имели никакого отношения, а были всего лишь спонсорскими взносами. Сам бывший премьер долго молчал, но потом пояснил, что это была помощь от королевской семьи Саудовской Аравии на политические нужды.
Почти одновременно Минюст США заинтересовался деятельностью фонда на территории Соединенных Штатов. Фонд заподозрили в отмывании денег. По данным ведомства, более $4,5 млрд, похищенных из фонда, незаконно находились в обороте в стране. Например, оказалось, что фильм режиссера Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли спонсировался в том числе пасынком Наджиба Ризом Азизом, а средства также поступили из фонда 1MDB. Пасынок приобрел элитную недвижимость в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке, Лондоне, скупал картины великих художников стоимостью десятки миллионов долларов. Его личный парк пополнился частным самолетом и яхтой за $250 млн.
Закат карьеры
Уголовное преследование Наджиба началось почти сразу после поражения его партии на парламентских выборах в мае 2018 года. Через несколько дней опальный политик вместе со своей женой решили отправиться на частном самолете в Индонезию на отдых, но прямо на летном поле их самолет задержали, и они были вынуждены остаться в стране.
Победивший тогда на выборах лидер оппозиции, политический ветеран и многолетний оппонент Наджиба Махатхир Мохамад заявил, что одной из главной задачей на посту премьера он видит завершение коррупционного расследования в отношении фонда 1MDB и наказание всех виновных.
Но, к счастью для Наджиба, в феврале этого года правящий "Альянс надежды" во главе с Махатхиром развалился, а его лидер в попытках создать правящее большинство ушел в отставку. К удивлению многих, верховный правитель страны (король) отказался от кандидатуры Махатхира на пост главы правительства и назначил Мухиддина Яссина — нейтральную для многих политических кругов фигуру.
Еще больше оптимизма для опального политика добавило решение нового премьера провести до конца года досрочные парламентские выборы. По иронии Наджиб даже в статусе подсудимого мог принять в них участие, а по оценкам политологов, мог заручиться немалой поддержкой избирателей.
Но приговор Верховного суда от 28 июля, очевидно, закрывает Наджибу дорогу не только на общенациональные парламентские выборы, но и в большую политику в целом.