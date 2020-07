Из театра в лауреаты "Оскара": как Сэм Мендес бросает себе вызов

Иногда он даже составляет подборки музыки для исполнителей, которые подходят по характеру их героям. По замыслу Сэма это должно побудить актеров к размышлениям о развитии их персонажей. Например, в плей-лист для Хавьера Бардема, сыгравшего злодея-кибертеррориста в "007: Координаты "Скайфолл", попали такие композиции, как Everything in Its Right Place группы Radiohead и ретропесня Boum Шарля Трене.

Репетируя над спектаклем "Паромщик", Мендес просил актеров написать ответы на два вопроса: что лежит в кармане у вашего персонажа, когда он выходит с утра из дома, и что у него в спальне. Благодаря нехитрому упражнению исполнители больше размышляли о своих ролях, а не дословно подчинялись букве сценария. На следующий день Сэм зачитывал ответы, а труппа должна была угадывать, о каком из героев речь. Так они переосмысляли восприятие себя и друг друга в постановке. В итоге спектакль выиграл престижнейшие премии "Тони" и Лоуренса Оливье.

Кладезь режиссерской мудрости

Мендес придерживается мнения, что живопись, литература, поэзия и музыка представляют собой более высокие виды искусства, но зато кино и театр, по счастью, могут без зазрения совести отовсюду воровать. По его мнению, знакомое надо делать странным, а странное знакомым: Шекспира следует ставить как новую пьесу, а к новой пьесе относиться — как к Шекспиру.

Мендес всегда готов признать ошибку и задавать вопросы, когда чего-то не знает. После первых трех дней на площадке своего дебютного фильма он пошел к продюсерам и покаялся, что отснятый материал катастрофичен и надо все начинать заново. Голливудские боссы пошли неофиту навстречу, он извлек ценные уроки, а "Красота по-американски" с напрыгу выиграла пять "Оскаров", включая самые главные. Впрочем, главный творец успеха советует не забывать, что раздача золотых болванчиков киноакадемиками — это просто ТВ-шоу.