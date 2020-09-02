Сотворение киномира. Почему музыка Андрея Петрова неотделима от фильмов Рязанова и Данелии

В 1986 году очередной выпуск телепрограммы "Музыка в театре, в кино, на ТВ" впервые занял более двух часов эфирного времени и был посвящен творчеству ленинградского композитора Андрея Петрова. Разговор о музыке для кино был доверен режиссеру Эльдару Рязанову, с которым Петров работал еще с середины 1960-х. "Как вы начинаете слышать главную мелодию, лейтмотив фильма? Отчего все рождается? Как это происходит?" — спросил Рязанов у автора музыки к восьми своим фильмам, среди которых были "Берегись автомобиля", "Служебный роман" и "Вокзал для двоих".

Сложно представить, что он не знал ответ или не мог расспросить Петрова раньше, но, кажется, у этой игры на камеру был вполне правдоподобный резон. До конца разобраться в том, как устроена киномузыка маэстро с точки зрения ремесла, не могли ни коллеги по цеху, ни сами авторы картин, хоть и были ее заказчиками, вдохновителями и первыми судьями. При этом мелодия была лишь вершиной айсберга, ведь загадкой оставались и непревзойденные гармонии, и сочетания инструментов, оркестровки и ритмы.

Большой вальс

Петров родился на Васильевском острове в Ленинграде в семье художницы и военного хирурга. Первые музыкальные уроки он получил дома — сначала по игре на пианино, чуть позже на скрипке. Тем не менее связывать жизнь с музыкой будущий автор сотен произведений для камерных и симфонических оркестров не собирался, куда больше увлекаясь литературой. После эвакуации семьи Петровых из блокадного Ленинграда в сибирский Ленинск-Кузнецкий подросток буквально пропадал в городской библиотеке, где зачитывался Мопассаном, Стендалем и Бальзаком. Из советских современников, по его воспоминаниям, ценил разве что Паустовского и Грина — у остальных соцреализм разъедал любую романтику. Там же, в Кузбассе, Петров пробует писать стихи и рассказы, а через два года, перед возвращением в Ленинград, садится за роман, так и оставшийся незаконченным.

Ориентация на европейскую культуру, особенно в той ее части, что касалась психологической и реалистической прозы с ее неразрешимыми вопросами и вниманием к внутреннему миру героев, как ни странно, вернула 15-летнего Петрова к музыке и, как покажет будущее, стала основой его композиторского почерка. Оказавшись в родном городе, он пошел на оскароносный фильм "Большой вальс" об Иоганне Штраусе. Образ австрийского композитора, красота его музыки и яркость экранного мира настолько поразили юношу, что он твердо решил стать композитором.

В том же победном 1945-м Петров поступил в Ленинградское музучилище имени Римского-Корсакова (где позже преподавал) и, окончив его, продолжил обучение в консерватории по классу композиции. В 25 лет он стал одним из самых молодых редакторов издательства "Музыка".

К тому времени у Петрова уже было несколько сюит для оркестра, романсов и кантат. "Торжественную кантату", точнее, ее партитуру, оформленную в виде сделанного от руки подарочного альбома, Петров преподнес будущей жене на ее 19-летие. "В создании кантаты принимали участие: Римский-Корсаков, Арнольд Шенберг, Леонид Утесов, Александр Цфасман и другие", — сообщалось на развороте. Вопреки ожиданиям, после увертюры шли серенады, вальсы и буги-вуги.

В следующие полвека все это буйство музыкальных красок, неожиданных решений и феноменальной точности в дюжине жанров сделает его патриархом "серьезной" музыки, доступной всем.

Свои режиссеры

Музыка для фильма "Человек-амфибия" (1961) была всего лишь второй работой Петрова в кино, но заставила говорить о появлении самобытного автора, предложившего новый язык и, что важнее, новый подход к сотрудничеству с режиссером — полного погружения в его замысел и перевод изображения в звук. Песня "Эй, моряк, ты слишком долго плавал…" в считаные дни расходится по танцплощадкам страны и поражает воображение как меломанов, так и цензоров — дразнящий коктейль из джаза, рок-н-ролла и двусмысленных окриков был уж слишком обаятелен и горяч.

Следом выходят "Путь к причалу" Георгия Данелии с всесоюзным хитом "Песня о друге", для которой Петров по требованию режиссера написал 13 (!) версий мелодии, и культовый фильм "Я шагаю по Москве", превративший тогда еще студента Никиту Михалкова в новую поющую звезду экрана. Так музыка ленинградского композитора оказывается услышанной на Каннском кинофестивале (в 1981 году он войдет в его жюри). Тем временем в официальных кругах негласной претензией к музыке Петрова стала ее отчетливая "несоветскость": в профессиональном уровне композитора никто не сомневался, но "идейный фундамент" оставлял вопросы.