"Заграница нам поможет": Зеленский надеется на помощь Запада в решении конфликта с КСУ

Андрей Низамутдинов — о том, к чему может привести конституционный кризис на Украине

На Украине разгорается очередной внутриполитический конфликт, в котором схлестнулись президент и Конституционный суд. Противники обвиняют друг друга в "конституционном перевороте" и "узурпации власти", эксперты рассуждают о том, дойдет ли дело до роспуска парламента и внеочередных выборов. Но последнее слово, как ведется уже два десятка лет, остается за Западом, а он уже однозначно поддержал Владимира Зеленского.

Описание Президент Украины Владимир Зеленский © Иван Николаев/ТАСС

Сыр-бор вокруг деклараций Все началось с того, что Конституционный суд Украины (КСУ), рассмотрев запрос полусотни оппозиционных депутатов Верховной рады, признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов, а заодно и ряд других норм закона о борьбе с коррупцией. В соответствии с этими нормами все украинские чиновники, включая министров, депутатов и судей, обязаны были подавать в электронном виде декларации о доходах, которые затем публиковались на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции. За отсутствие декларации или предоставление неверных сведений нарушителю грозило тюремное заключение сроком до двух лет. И вот теперь КСУ решил эти нормы отменить на том основании, что их реализация через антикоррупционные органы нарушает принцип разделения властей, создавая инструменты давления на тех же судей. Судя по всему, организаторы запроса в КСУ намеревались одним выстрелом убить сразу двух зайцев: отменить ненавистные декларации и раскачать внутриполитическую ситуацию, чтобы вынудить президента на непродуманные действия и тем самым подорвать его репутацию. И надо признать, что их расчет оправдался. Репутация и деньги Через день после оглашения решения Конституционного суда Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а затем внес в парламент законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КСУ, признать их решение по поводу декларирования доходов ничтожным и отменить изменения в законе "О предотвращении коррупции". Поспешность президента можно понять: борьба с коррупцией — один из важнейших факторов, по которому судят о репутации властей. Смириться с решением КСУ, освобождающим чиновников от обязанности публично декларировать доходы, Зеленский никак не мог.

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Впрочем, в данном случае речь шла не только о репутации, но и о больших деньгах: принятие антикоррупционных норм и создание многочисленных органов, призванных эти нормы реализовывать, происходило в 2016 году по настоятельному требованию западных партнеров Киева. Фактически оно было условием предоставления Украине финансовой помощи и безвизового режима со странами Евросоюза, что и зафиксировано в документах. И неслучайно Зеленский, выступая по телевидению, предупредил: без восстановления антикоррупционных норм не будет кредитов от МФВ, зато "будет дырка в бюджете". А затем в интервью британской Financial Times он заявил, что за "систематическими попытками <...> обнулить прогресс в сфере борьбы с коррупцией" стоит "коалиция российских ставленников и известных украинских олигархов". Эксперты увидели в этих словах прозрачный намек на экс-президента, ныне лидера парламентской фракции "Европейская солидарность" и по совместительству миллиардера Петра Порошенко, а также известного предпринимателя Игоря Коломойского, который, как считается, оказывает финансовую поддержку депутатам "Оппозиционной платформы — за жизнь". Конституционный кризис Все бы ничего, вот только Зеленский, отстаивая антикоррупционные нормы, сам грубо нарушил нормы конституции, поскольку его предложение о роспуске не укладывается ни в какие законные рамки. И политические противники президента не преминули этим промахом воспользоваться. Как заметил судья КСУ Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу об отмене ответственности чиновников за недостоверное декларирование, Зеленский "наговорил себе на 150 лет тюрьмы", когда "вслух призывал депутатов к свержению государственного строя", требуя поддержать предложение о роспуске Конституционного суда.

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"Оппозиционная платформа" обрушилась на президента с резкой критикой за то, что "следом за внесением в парламент полностью антидемократического и противоправного проекта о роспуске Конституционного суда он в диктаторском стиле приказал депутатам от правящей партии поддержать это решение". По мнению ОПЗЖ, Зеленский "добивается узурпации власти" и "ради этого угрожает кровавым хаосом и уличными беспорядками". В качестве способа решения конституционного кризиса он предложил распустить Верховную раду и провести досрочные выборы. Неожиданная поддержка оппозиционным депутатам пришла со стороны Венецианской комиссии Совета Европы, которая сочла прекращение полномочий судей КС вопиющим нарушением конституции и основополагающего принципа разделения властей". В письме, адресованном спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, содержится призыв "рассмотреть негативные, глубокие и долгосрочные последствия для страны возможного поспешного решения об отставке конституционных судей" и "изучить возможные альтернативные пути" обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией велась соответствии с международными стандартами. "Кто ее кормит..." Зеленский, впрочем, тоже не остался без поддержки, причем гораздо более существенной: на его стороне выступила сама внешнеполитическая служба Евросоюза, которая прямо призвала Киев срочно отменить решение КСУ и приветствовала действия президента и правительства по его блокированию. И заодно недвусмысленно намекнула на возможность приостановки финансовой помощи в размере €1,2 млрд и безвизового режима. "Решение Конституционного суда <...> ставит под сомнение выполнение целого ряда международных обязательств Украины, принятых в отношении иностранных партнеров, включая ЕС. Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной программы макрофинансовой помощи ЕС, а также безвизового режима", — говорится в заявлении. Евросоюз также призвал украинские власти "быстро восстановить действие законодательства об электронных декларациях" и "стабилизировать юридический статус Национального агентства по противодействию коррупции". По сути, это заявление стало повторением недавнего высказывания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, предупредившего Киев, что Евросоюз — это "не благотворительная организация и не банкомат". Хотите иметь деньги и "безвиз" — делайте то, что от вас требуют. Раунд за президентом Собственно, после этого заявления, а также поддержки, полученной Зеленским со стороны послов стран "семерки" в Киеве, стало понятно, что конституционный кризис на Украине близок к своему завершению и до таких радикальных мер, как досрочные выборы, о которых говорила оппозиция и возможность которых сгоряча допустил и сам украинский президент, дело не дойдет. Сейчас власть при поддержке зарубежных экспертов изучает возможность того, как и антикоррупционные нормы сохранить, и конституцию при этом не нарушить. В частности, уже подготовлен альтернативный законопроект о восстановлении электронного декларирования, который не предусматривает роспуска КСУ.

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