Алкоголь без лицензии и сожительство без брака: как власти ОАЭ спасают экономику

Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака больше не считается уголовным преступлением в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил соответствующие поправки в законодательство страны.

По информации эмиратской газеты The National, внесенные в законы изменения стали крупнейшим за последние годы пересмотром правовой системы, который затронул все аспекты личной и социальной жизни — от развода и правил наследования до употребления алкоголя, которое впервые было регламентировано еще в далеком 1972 году, практически сразу после образования государства. Однако объявленная либерализация отнюдь не свидетельствует о грядущей свободе нравов, как может показаться некоторым, и фактически не затрагивает права и обязанности исповедующих ислам граждан ОАЭ.

Поправки преследуют главным образом цели экономической выгоды. Как отмечает издание, "законы, вступающие в силу немедленно, направлены на дополнительное привлечение туристов, иностранной рабочей силы, прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для резидентов и экспатриантов". Подоплекой многих послаблений является необходимость новых финансовых поступлений, особенно в условиях экономического кризиса, усугубленного пандемией нового коронавируса.

Повлекший за собой локдаун, закрытие предприятий и фирм вирус лишь усилил надвигавшийся на Эмираты экономический шторм. Остановка бизнеса и коммерческой деятельности привела к массовым сокращениям персонала в целях минимизации издержек и существенно сократила ряды иностранной рабочей силы в стране. Это, в свою очередь, немедленно сказалось на рынке недвижимости, который грозит побить антирекорд посткризисного 2009 года.

Закрытие компаний, прекращение туризма и введение многочисленных ограничений привели к обрушению цен на недвижимость — как аренду, так и продажу. Цены упали минимум на треть по сравнению с самым благополучным 2014 годом, когда на фоне новости о проведении ЭКСПО в Дубае в 2020 году они резко взлетели. Кстати, запланированная на этот год всемирная выставка перенесена на октябрь 2021 года.

Вся эта ситуация повлекла за собой колоссальные финансовые убытки, а продолжающееся падение цен на энергоносители вынудило власти срочно искать пути вывода страны из экономической депрессии. И ставка была сделана на человеческий капитал: чтобы за счет привлечения иностранных туристов, новой иностранной рабочей силы и дополнительных прямых инвестиций способствовать экономическому росту. На руку здесь играет и либерализация алкогольной торговли — не стоит забывать, что в дополнение к 5-процентному НДС с алкоголя берется еще 30-процентный налог в муниципальную казну. Устранение осложняющих и без того непростую жизнь формальностей и условностей, касающихся в том числе и института брака, точнее, жизни вне брака, также рассматривается как послабление в интересах страдающей экономики.

Алкоголь без лицензии

Наибольший интерес мировой общественности привлекла новость о легализации употребления спиртных напитков. Вообще-то алкоголь и раньше не был запрещен в ОАЭ, но, чтобы его купить, требовалось получение специальной лицензии-карты, на которую могли претендовать только туристы (временная) и проживающие в стране немусульмане, даже если алкоголь приобретался для частного употребления у себя дома. По законам шариата мусульмане — граждане страны не могли ни при каких обстоятельствах претендовать на такую лицензию.

Справедливости ради стоит отметить, что либерализация в этой сфере началась не сейчас. Еще в 2018 году в эмирате Абу-Даби были отменены "сухие дни", когда накануне и в дни религиозных праздников запрещались употребление и продажа алкоголя, о чем заранее сообщалось в прессе. В сентябре этого года там уже было отменено правило получения лицензий для жителей эмирата — специальной карты, позволявшей покупать алкоголь в магазинах, а также барах и ресторанах.