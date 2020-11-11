Алкоголь без лицензии и сожительство без брака: как власти ОАЭ спасают экономику

Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака больше не считается уголовным преступлением в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил соответствующие поправки в законодательство страны.
По информации эмиратской газеты The National, внесенные в законы изменения стали крупнейшим за последние годы пересмотром правовой системы, который затронул все аспекты личной и социальной жизни — от развода и правил наследования до употребления алкоголя, которое впервые было регламентировано еще в далеком 1972 году, практически сразу после образования государства. Однако объявленная либерализация отнюдь не свидетельствует о грядущей свободе нравов, как может показаться некоторым, и фактически не затрагивает права и обязанности исповедующих ислам граждан ОАЭ.
Поправки преследуют главным образом цели экономической выгоды. Как отмечает издание, "законы, вступающие в силу немедленно, направлены на дополнительное привлечение туристов, иностранной рабочей силы, прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для резидентов и экспатриантов". Подоплекой многих послаблений является необходимость новых финансовых поступлений, особенно в условиях экономического кризиса, усугубленного пандемией нового коронавируса.
Повлекший за собой локдаун, закрытие предприятий и фирм вирус лишь усилил надвигавшийся на Эмираты экономический шторм. Остановка бизнеса и коммерческой деятельности привела к массовым сокращениям персонала в целях минимизации издержек и существенно сократила ряды иностранной рабочей силы в стране. Это, в свою очередь, немедленно сказалось на рынке недвижимости, который грозит побить антирекорд посткризисного 2009 года.
Закрытие компаний, прекращение туризма и введение многочисленных ограничений привели к обрушению цен на недвижимость — как аренду, так и продажу. Цены упали минимум на треть по сравнению с самым благополучным 2014 годом, когда на фоне новости о проведении ЭКСПО в Дубае в 2020 году они резко взлетели. Кстати, запланированная на этот год всемирная выставка перенесена на октябрь 2021 года.
Вся эта ситуация повлекла за собой колоссальные финансовые убытки, а продолжающееся падение цен на энергоносители вынудило власти срочно искать пути вывода страны из экономической депрессии. И ставка была сделана на человеческий капитал: чтобы за счет привлечения иностранных туристов, новой иностранной рабочей силы и дополнительных прямых инвестиций способствовать экономическому росту. На руку здесь играет и либерализация алкогольной торговли — не стоит забывать, что в дополнение к 5-процентному НДС с алкоголя берется еще 30-процентный налог в муниципальную казну. Устранение осложняющих и без того непростую жизнь формальностей и условностей, касающихся в том числе и института брака, точнее, жизни вне брака, также рассматривается как послабление в интересах страдающей экономики.
Алкоголь без лицензии
Наибольший интерес мировой общественности привлекла новость о легализации употребления спиртных напитков. Вообще-то алкоголь и раньше не был запрещен в ОАЭ, но, чтобы его купить, требовалось получение специальной лицензии-карты, на которую могли претендовать только туристы (временная) и проживающие в стране немусульмане, даже если алкоголь приобретался для частного употребления у себя дома. По законам шариата мусульмане — граждане страны не могли ни при каких обстоятельствах претендовать на такую лицензию.
Справедливости ради стоит отметить, что либерализация в этой сфере началась не сейчас. Еще в 2018 году в эмирате Абу-Даби были отменены "сухие дни", когда накануне и в дни религиозных праздников запрещались употребление и продажа алкоголя, о чем заранее сообщалось в прессе. В сентябре этого года там уже было отменено правило получения лицензий для жителей эмирата — специальной карты, позволявшей покупать алкоголь в магазинах, а также барах и ресторанах.
В Дубае карточная система сохранялась до последнего момента, но еще год назад вместе с заменой красных карт на черные было отменено правило обязательного получения разрешения от работодателя, который мог его и не дать, если слишком негативно относится к вопросу алкоголя в целом. Туристы также обязаны были приобретать временную лицензию сроком до 30 дней по датам визы с возможностью ее пролонгации. Впрочем, в ресторанах Абу-Даби в последнее время уже редко где спрашивали лицензию, а в барах и ночных клубах Дубая — и подавно. Тем не менее отсутствие заветной карточки влекло за собой в случае чего крупный денежный штраф, а мусульманам грозили еще и телесные наказания, от которых иностранцы были освобождены.
Согласно новым правилам, статья об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии декриминализирована, что означает отказ от судебного преследования на всей территории страны за приобретение, хранение и употребление спиртных напитков в частном порядке или в специально отведенных для этого зонах. По-прежнему строго соблюдается возрастной ценз в 21 год. Тот, кого поймают на продаже напитков несовершеннолетним, предстанет перед судом. Управление автомобилем в нетрезвом виде также запрещено и сурово карается.
Но, как отмечают специалисты, чтобы понять все нюансы нововведения, необходимо увидеть новые правила, которые пока не доступны даже крупным алкогольным дистрибьюторам. Кстати, во время весеннего карантина, когда жителям ОАЭ запретили покидать дома, кроме как по специальным разрешениям полиции, две крупнейшие алкогольные сети Дубая впервые в истории ввели услугу доставки спиртных напитков на дом.
Сожительство вне брака
Эмираты также разрешили совместное проживание мужчин и женщин, не состоящих в родстве или браке. Никогда до этого подобное не допускалось. Парам, не узаконившим свои отношения, по законам шариата нельзя было проживать на одной территории, запрет распространялся и на разнополых соседей по квартире, кто в складчину пытался снять жилье в целях экономии. Теперь это разрешено. Мера, как считают специалисты, направлена на привлечение большего числа экспатов в страну.
Больше не являются уголовным преступлением отношения по взаимному согласию в возрасте старше 14 лет.
На первый план выходят права женщин. Более жесткое наказание введено за преследования и сексуальные домогательства к ним: если раньше совершившие злодеяния могли рассчитывать на послабления, а то и вовсе избежать наказания, то сейчас такие преступления, в том числе и "убийства чести", будут рассматриваться наравне с другими в уголовном суде без всяких смягчающих фактов и снисхождения. При этом ужесточается наказание за нападение на несовершеннолетних и людей с ограниченными умственными способностями — за преступления такого рода полагается смертная казнь.
Другие нововведения
В целях обеспечения финансовой стабильности иностранных инвесторов обновлены процедуры разводов и правила наследования. Так, если пара вступила в брак на территории другой страны, но развелась в ОАЭ, то существовал риск применения к ним законов шариата со всеми вытекающими правилами раздела имущества и детей. Теперь в случае развода на территории Эмиратов ожидается, что к бывшим супругам будут применяться законы страны, где был заключен брак. То же — и с наследством: оно будет осуществляться в соответствии с протоколами страны происхождения умершего, если иное не указано в завещании. Но в отношении собственности в ОАЭ будут действовать местные законы.
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