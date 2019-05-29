Парламентский замминистра включился в борьбу за пост главы британского правительства

ТАСС, 29 мая. Число кандидатов на пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны возросло до одиннадцати. В борьбу за пост главы британского правительства включился парламентский замминистра по Brexit Джеймс Клеверли, сообщает в среду агентство Reuters .

"Нам необходимы перемены, и я постараюсь добиться преобразований", - заверил Клеверли британские СМИ.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили десять политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид и заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.