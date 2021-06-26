Иран планирует производить около 2 млн доз "Спутник V" в месяц

ТЕГЕРАН, 26 июня. /ТАСС/. Иран планирует производить около 2 млн доз вакцины "Спутник V" каждый месяц. Об этом заявил директор фармацевтической компании, производящей "Спутник V" на территории Ирана, Реза Мостоуфи.

"Производственные мощности для этой вакцины составляют 2 млн доз ежемесячно", - цитирует его агентство IRNA.

Ранее в субботу в Иране в присутствии министра здравоохранения страны Саида Намаки прошла официальная презентация первой тестовой партии вакцины против коронавируса "Спутник V", произведенной в стране. Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство российского препарата. "Спутник V" будет использоваться для реализации национальной программы вакцинации на территории Ирана.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.