Как и почему становятся террористами

Террористические методы кажутся невыразимо жестокими и иррациональными. Обывателю спокойнее думать, что пойти на это может либо отчаявшийся, либо сумасшедший. Но так ли это? Громкие теракты показывают, что ни высокий уровень образования, ни финансовое благополучие не гарантируют отказ от террора.

Как и почему люди становятся террористами? Что толкает их на этот путь? И есть ли какая-то особая психология боевиков? Поговорили об этом с экспертом Центра изучения современного Афганистана Андреем Серенко, подполковником запаса ФСБ, президентом Союза "Офицеры группы Альфа" Алексеем Филатовым и старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Константином Труевцевым.