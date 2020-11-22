Пять саммитов, не покидая Россию. К чему Путин призвал мировых лидеров

Россия считает, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества, и готова работать со всеми странами в этом направлении. Эту позицию Путин озвучил на всех международных площадках.

И все это - не покидая Россию: из-за пандемии эти крупнейшие международные мероприятия были перенесены в онлайн, поэтому с коллегами по ШОС Путин общался из резиденции в Сочи, а к Восточноазиатскому саммиту, БРИКС, АТЭС и "двадцатке" подключался из Ново-Огарево.

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин менее чем за две недели принял участие сразу в пяти многосторонних саммитах, начиная со встречи лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и завершая Группой двадцати.

Главные риски для мира и доступные вакцины. Тезисы выступления Путина на саммите G20

Коллег по Шанхайской организации сотрудничества 10 ноября и БРИКС 17 ноября он также призвал к сотрудничеству ради налаживания массового производства препаратов: "Для этого нужны определенные финансовые средства и оборудование. Все. Субстанции, необходимые для производства этих аппаратов, в России как минимум имеются, и в других странах появляются".

На Восточноазиатском саммите 14 ноября президент отметил, что желание наладить кооперацию по выпуску и поставкам вакцины выразили уже десятки государств. Тогда же он подчеркнул готовность Москвы поставлять за рубеж и тесты на коронавирус, "в том числе на безвозмездной основе". Более 40 государств уже получили свыше миллиона тестов, напомнил российский лидер.

Выход из кризиса

На саммите "двадцатки" 21 ноября президент сравнил экономический кризис из-за пандемии с Великой депрессией и призвал вместе принять меры для преодоления его последствий. "Главным риском остается массовая, долгосрочная, так называемая застойная безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности, и роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", - подчеркнул Путин. Другую опасность, по его словам, несет в себе девальвация национальных валют, особенно в странах с низкими доходами, вынужденными обслуживать долги в долларах.

На саммите АТЭС 20 ноября российский лидер приводил конкретные примеры. По оценке экспертов, говорил он, глобальный ВВП в 2020 году снизится на 4,4%. В России падение будет чуть меньше - ее экономика, как ожидают власти, сократится на 3,9%.

По мнению Путина, экономическому развитию может помочь "сопряжение интеграционных усилий" - эту идею он озвучил на саммите стран Восточной Азии. Он напомнил о российской инициативе создания Большого Евразийского партнерства, которую уже поддержали члены ШОС.

Еще одна возможная мера - так называемые зеленые коридоры для поставок продовольствия и медикаментов, в первую очередь в нуждающиеся страны. Эту идею Россия выдвинула еще весной. "Считаем, что реализация этой инициативы способствовала бы не только облегчению гуманитарной ситуации в мире, но и развитию глобальной торговли", - пояснил Путин на саммите АТЭС 20 ноября.

Новые возможности

"Необходимо использовать текущий кризис как возможность изменить траекторию глобального развития, сохранить благоприятную окружающую среду и климат, обеспечить равные условия для всех стран и народов, укрепить эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, ключевые международные институты, опираясь при этом на Устав ООН, общепринятые нормы и принципы международного права", - заявил президент России коллегам по "Большой двадцатке".

Этот тезис тоже прозвучал не впервые - еще на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 22 октября Путин предположил, что пандемия может стать "своеобразной точкой отсчета для <...> трансформации" мирового порядка. Тогда он выступил в первую очередь за отказ от сверхпотребления ради решения глобальных экологических проблем.

Кибербезопасность

В 2020 году Путин много говорил о кибербезопасности. Что неудивительно, учитывая, какая доля человеческой активности из-за пандемии перешла в онлайн.

Обеспокоенность ростом масштабов киберпреступности президент выражал и коллегам по ШОС, и лидерам стран БРИКС, а государства АТЭС призвал подумать "о налаживании <...> координации по вопросам защиты персональной информации и предотвращения правонарушений в IT-сфере".

Стратегическая стабильность

На саммитах ШОС и БРИКС российский лидер поднимал и тему стратегической стабильности, которая становится все более актуальной в свете постепенной "разборки" существующей системы контроля над вооружениями, в первую очередь по инициативе США.

В декларации, принятой по итогам первой из этих встреч, члены Шанхайской организации сотрудничества выразили обеспокоенность односторонними шагами, подрывающими механизмы поддержания глобальной стабильности, обратив особое внимание на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Лидеры БРИКС в итоговом документе призвали Москву и Вашингтон договориться о продлении СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Участникам Восточноазиатского саммита Путин напомнил о моратории на размещение российских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подчеркнул готовность "к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами".