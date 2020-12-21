Глава Екатеринбурга согласился стать первым замгубернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона в понедельник.

Ранее в понедельник стало известно, что Алексей Орлов, который прежде занимал должность первого замгубернатора Свердловской области, назначен первым вице-мэром Екатеринбурга.

"Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Переход главы Екатеринбурга на работу в правительство стал темой рабочей встречи губернатора с мэром уральской столицы 21 декабря. Александр Высокинский принял сделанное ему предложение. Он займет новую должность после проведения всех необходимых процедур", - говорится в сообщении.

Куйвашев отметил приобретенный на посту главы города опыт Высокинского. "Этот опыт, и ваши компетенции позволят вам занять должность в правительстве - первого заместителя губернатора. Курирование вопросов экономики, развитие агломерации - это только малая часть того, чем предстоит заниматься. Рассчитываю, что вы в короткие сроки начнете работу", - цитирует департамент Куйвашева.

В департаменте уточнили, что также Куйвашев провел трехстороннюю рабочую встречу с Александром Высокинским и Алексеем Орловым, призвав их бережно отнестись к сформированным в правительстве и в городской администрации коллективам.

25 сентября 2018 года депутаты гордумы избрали Высокинского мэром Екатеринбурга, таким образом он стал первым главой города после отмены прямых выборов. Бывший мэр города Евгений Ройзман ушел в отставку в знак протеста против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга.