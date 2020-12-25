СФ одобрил закон о продлении возможности работы медучреждений Крыма без лицензий

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о продлении до 1 июля 2023 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.

Согласно действующему законодательству, упрощенный режим должен прекратить действие 1 января 2021 года.

Авторы законопроекта (депутат Госдумы Андрей Козенко и сенатор Сергей Цеков, представляющие в парламенте Республику Крым) указали в пояснительных документах к законопроекту, что рассчитанные до 31 декабря 2024 года сроки реализации специальных целевых программ модернизации крымских медучреждений для обеспечения их соответствия государственным лицензионным требованиям превышают на три года действующий срок работы таких учреждений без лицензии.