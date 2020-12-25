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Чижов: торговые связи РФ с Британией и ЕС будут скорректированы с учетом сделки по Brexit

Постпред также отметил, что Россия продолжит торговые отношения с Британией на основе норм ВТО

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Торгово-экономические связи России с Великобританией и Евросоюзом претерпят изменения с учетом заключенного на днях торгового соглашения Лондона и Брюсселя по Brexit. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Нам надо будет корректировать наши торгово-экономические связи с оставшимся ЕС и Великобританией с учетом этого фактора [сделки по Brexit]. Тут я не вижу большой трагедии", - сказал он.

По словам Чижова, Россия продолжит торговые отношения с Британией на основе норм ВТО. "Наше соглашение партнерское и сотрудническое с ЕС, которое существует уже достаточно давно, мы его скорректируем в той части, в которой это потребуется", - добавил он.

24 декабря Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Текст соглашения, состоящий из 2 тыс. страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом. Ожидается, что голосование в парламенте по документу состоится 30 декабря.

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ВеликобританияРоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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