Лавров: дипломаты США в открытую позволяют себе призывать к прекращению общения с Москвой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Американские дипломаты вопреки всем правилам приличия не стесняются в любой стране озвучивать призывы к прекращению сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"В нарушение всех канонов, всех устоев американский дипломат в любой стране не стесняется брать в руки микрофон и заявлять, что страна, в которой он служит послом, должна прекратить общаться с Российской Федерацией. Иногда добавляется Китай, как это сделал [госсекретарь США Майкл] Помпео, когда путешествовал по Африке и требовал громогласно от африканцев не торговать с Россией и Китаем", - указал глава МИД РФ.

Отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности заявления дипломатов США о недружественной настроенности России по отношению к Греции и Кипру, Лавров отметил, что "если об этом говорят американские дипломаты в Греции и на Кипре, то они говорят так и в любой другой стране". "Я не вижу причин, по которым эти страны можно было бы убедить, что Россия является их противником или проводит недружественную по отношению к ним политику. Их пытаются убедить, но здравомыслящие политики, конечно же, видят всю подноготную, которая заключается в том, чтобы просто создавать проблемы, создавать врага из Российской Федерации", - указал он.

Глава российского дипведомства назвал подобные методы "грубым публичным нажимом", которые не соотносятся с понятиями о дипломатии. При этом не все страны в состоянии публично ответить на такого рода призывы, боясь обидеть "большого брата". Он добавил, что у России с Грецией и Кипром "очень теплые, тесные отношения" и "духовная связь".