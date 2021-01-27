Рябков представит парламенту соглашение о продлении ДСНВ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков будет представлять президента России при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации соглашения о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации соглашения о продлении Договора <…> (СНВ-3)", - говорится в документе.

Опубликовано также распоряжение президента от 25 января, в котором Владимир Путин принял предложение правительства о заключении с США соглашения о продлении ДСНВ и поручил МИД РФ провести переговоры с американской стороной.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Путин и его американский коллега Джозеф Байден в телефонном разговоре во вторник выразили удовлетворение этим фактом. Как сообщала пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого договора.

Вечером во вторник Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. Документ будет рассмотрен нижней и верхней палатами парламента уже в среду.