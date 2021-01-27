Госдума включила в свою повестку вопрос о соглашении по продлению ДСНВ на пять лет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума приняла решение включить в повестку заседания, которое проходит в среду, вопрос о ратификации соглашения о продлении на пять лет Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

С соответствующим предложением выступил комитет нижней палаты по международным делам. Ранее он единогласно принял решение рекомендовать Госдуме ратифицировать документ. Положительное заключение на законопроект о ратификации дал и думский комитет по обороне.

Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым американским лидером Джозефом Байденом. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, президенты выразили удовлетворение обменом нотами о продлении ДСНВ. В сообщении пресс-службы Кремля было указано, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов".

В тот же вечер Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о продлении ДСНВ на пять лет без дополнительных условий. В пояснительных материалах отмечено, что "договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение". В противном случае ДСНВ прекратит действие 5 февраля.