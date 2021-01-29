Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

Что нужно знать о Договоре о стратегических наступательных вооружениях

"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в документе.

Отмечается, что федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщается на сайте Кремля, законом ратифицируется соглашение о продлении ДСНВ от 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами.

"Продление договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", - отметили в Кремле.

О ДСНВ

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Но администрация предыдущего президента США Дональда Трампа заявляла, что не намерена продлевать договор в его нынешнем виде, называя его "плохой сделкой". В Белом доме также предлагали расширить число участников договора, пригласив в него Китай, однако Пекин отверг эту идею.

Администрация президента Джо Байдена заняла противоположную позицию по данному вопросу. 22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США выступают за продление договора на пять лет. По ее словам, документ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в телефонном разговоре во вторник выразили удовлетворение этим фактом. В этот же вечер российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.