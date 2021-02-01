Медведев назвал беспорядки в Капитолии расплатой за поддержку США цветных революций

"Это в известной степени расплата за то, что американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые цветные революции, которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам", - отметил Медведев, комментируя беспорядки, произошедшие на Капитолийском холме 6 января.

"А когда подобные вещи стали происходить у них, внутри страны, это, естественно, было квалифицировано как государственное преступление, возбуждены сотни уголовных дел, арестовано огромное количество людей, и, естественно, они пытаются эту ситуацию взять под контроль, весьма жесткий", - заметил он. По словам Медведева, произошедшее в Капитолии - трагедия, которая не может быть поводом для злорадства и которой нет оправдания.

Однако, по мнению замглавы Совбеза, эта ситуация показывает, что и в отношении других стран "нужно вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что произошла незаконная смена власти и те, кто пришел к власти, допустим, пытаются задружиться с американцами".