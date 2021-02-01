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Протесты сторонников Трампа в США

Медведев назвал беспорядки в Капитолии расплатой за поддержку США цветных революций

По мнению замглавы Совбеза РФ, эта ситуация показывает, что и в отношении других стран "нужно вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть"
' ТАСС'

 ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Беспорядки в Капитолии стали расплатой за поддержку Соединенными Штатами цветных революций в других странах. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

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"Это в известной степени расплата за то, что американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые цветные революции, которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам", - отметил Медведев, комментируя беспорядки, произошедшие на Капитолийском холме 6 января.

"А когда подобные вещи стали происходить у них, внутри страны, это, естественно, было квалифицировано как государственное преступление, возбуждены сотни уголовных дел, арестовано огромное количество людей, и, естественно, они пытаются эту ситуацию взять под контроль, весьма жесткий", - заметил он. По словам Медведева, произошедшее в Капитолии - трагедия, которая не может быть поводом для злорадства и которой нет оправдания.

Однако, по мнению замглавы Совбеза, эта ситуация показывает, что и в отношении других стран "нужно вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что произошла незаконная смена власти и те, кто пришел к власти, допустим, пытаются задружиться с американцами".

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.
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