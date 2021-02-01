Медведев: Япония осознает невозможность мирного договора с РФ на своих нынешних условиях

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что японские власти осознают невозможность заключения мирного договора с Россией на нынешних условиях Токио в части Курильских островов, однако пока от них не отступают.

"Они [японские власти] все понимают, они неглупые, глубокие люди, но у них есть внутренние установки, которые, как они считают, основаны на внутринациональном консенсусе, которые не позволяют им от этого отступить, - сказал Медведев в интервью российским СМИ. - Поэтому они эту мантру [о принадлежности Курильских островов] произносят. А понимание того, что на основе таких установок невозможно достичь соглашения, я думаю, что у них есть".

По словам зампреда Совбеза, это достаточно жесткие установки Токио. "На эти жесткие установки у нас сейчас есть уже решения, связанные с изменением конституции: мы вообще не имеем права вести переговоры по передаче суверенитета на российские территории, - напомнил он. - Поэтому если вставать на формальную позицию, то вообще исчезает предмет переговоров".

Медведев допустил, что через некоторое время переговоры по мирному договору возобновятся, в том числе на высшем уровне. Он напомнил также про российское предложение о совместном использовании Курил. "Здесь всегда была простая позиция: давайте создавать там совместные предприятия, давайте вести экономическую деятельность в интересах и России, и Японии, активизировать обмены, - отметил заместитель председателя Совбеза РФ. - То есть здесь может быть самый широкий набор экономических возможностей использован". "Но наши коллеги пока на это не хотят соглашаться, у них есть твердая установка, из которой они исходят", - резюмировал он.