Песков назвал "давосскую" речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла других стран

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Выступление президента России Владимира Путина на "давосской неделе" не было направлено на то, чтобы вступить в конфронтацию с другими странами или предостеречь их. Это была "попытка докричаться до здравого смысла политиков", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Представитель Кремля отметил, что "не может согласиться" с мнением некоторых политологов, назвавших речь Путина предостережением насчет давления на Россию. Он привел в пример Мюнхенскую речь российского президента, которую также "восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации".

"На самом деле, нет, - подчеркнул Песков. - И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков".

Как считает пресс-секретарь президента России, в выступлении на "давосской неделе" Путин "очень четко и, наверное, впервые так стройно сформулировал весь объем проблем, с которыми всем - не одной стране, не двум странам, а всем - предстоит сталкиваться". "Это глубочайший анализ, - добавил Песков. - До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер".

Отвечая на вопрос, ждет ли Москва реакции от партнеров на эту речь, представитель Кремля заметил: "Имеющий уши да услышит".

Речь на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня" была первым в 2021 году выступлением Путина на крупном международном форуме. В нем российский лидер обратил внимание, что ситуация в мире напоминает тридцатые годы прошлого века, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы. Путин также предупредил о рисках "потерять целые цивилизационные и культурные материки", указал на неустойчивость экономики, ориентированной на "золотой миллиард", коснулся проблемы технологических гигантов и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.