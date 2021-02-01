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Политический кризис в Мьянме

Песков заявил, что Москва следит за происходящим в Мьянме

По словам пресс-секретаря президента России, не стоит пока делать какие-то оценки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва внимательно следит за происходящим в Мьянме и анализирует информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

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"Безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию", - сказал представитель Кремля про ситуацию в Мьянме. Однако, по его словам, не стоит "пока предварительно делать какие-то оценки".

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.

Теги
РоссияМьянмаПесков, Дмитрий СергеевичПолитический кризис в Мьянме
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