Песков заявил, что Москва следит за происходящим в Мьянме

"Безусловно, очень внимательно отслеживаем и анализируем информацию", - сказал представитель Кремля про ситуацию в Мьянме. Однако, по его словам, не стоит "пока предварительно делать какие-то оценки".

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.