Мишустин поздравил Марипова с назначением на пост премьера Киргизии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность премьер-министра Киргизии. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина РФ.

"Уважаемый Улукбек Асамидинович, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с назначением на пост премьер-министра Киргизской Республики", - говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что Россию и Киргизию связывают дружественные, партнерские и союзнические отношения. "Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать укреплению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества, дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", - добавил он.

Российский премьер также пожелал коллеге "доброго здоровья, благополучия и успехов в ответственной должности".

В среду киргизский парламент одобрил новый состав кабмина во главе с премьер-министром Улукбеком Мариповым. В этот же день президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Марипова на пост премьера.