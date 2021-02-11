Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении ДСНВ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приветствовал решение США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3", - напомнил глава российского государства на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России в четверг.

"Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет", - отметил Путин. "Мы приветствуем это решение", - заявил президент РФ.