Миронов призвал Минфин рассекретить планы по законопроекту о накопительной пенсии

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Разработка законопроектов, касающихся реформы пенсионной системы, в закрытом режиме недопустима, отсутствие широкого общественного обсуждения таких инициатив подрывает доверие к власти. Об этом в субботу заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, призвав главу Минфина РФ Антона Силуанова проинформировать депутатов о планируемых пенсионных изменениях.

Как накопить на прибавку к пенсии?

Согласно плану законопроектной деятельности на 2021 год, Минфин планирует до 15 декабря внести в правительство РФ проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Причем документ разрабатывается под грифом "секретно".

"Доверие граждан к власти подрывается именно такими реформами, которые проводятся без широкого общественного обсуждения, а потом навязываются как снег на голову. Призываю главу Минфина Антона Силуанова проинформировать депутатский корпус о том, что именно собирается разрабатывать Минфин в отношении накопительной пенсионной системы", - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Парламентарий считает недопустимым разработку пенсионных инициатив "втайне от граждан". "Нельзя делать тайну из решения, которое непосредственно касается всего населения страны", - убежден он.

По его мнению, практика выработки важных инициатив без общественного обсуждения "всегда приводила к проблемам и провалам". "Например, реформа системы капремонтов, мусорная реформа, повышение пенсионного возраста", - полагает Миронов.