Зампостпреда РФ заявил, что за российскими вакцинами от COVID-19 в ООН выстроилась очередь

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Постпредство России при ООН в Нью-Йорке получает много запросов на российские вакцины от коронавируса от стран - членов организации. Об этом сообщил в четверг на онлайн-брифинге заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

По словам дипломата, в постпредство приходят такого рода обращения от представителей других стран, которые иногда дублируются по двусторонним каналам.

"Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения. Оказание международной помощи - это также большая задача", - сказал он.

В частности, Чумаков отметил, что активно ведутся контакты с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. "Запросы приходят. Есть и другие обращения", - добавил он.