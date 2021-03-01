В Минюсте назвали политизированным решение ЕСПЧ по Навальному

"Как только государство начинает сомневаться в одном из этих четырех положений, а все-таки мы понимаем, что мы фактически сомневаемся в каждом из них, и ЕСПЧ начинает определенным образом на это реагировать и, конечно, давлением на государство, то, что мы сейчас видим, вынесением так называемых политизированных решений. Когда беспрецедентно принимаются решения, как то решение, которое было сегодня упомянуто, - об обеспечительных мерах. Такого в истории ЕСПЧ никогда не было", - сказал он, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

Гальперин отметил, что есть несколько субъективных положений, на которых основана власть Европейского суда. Во-первых, суд требует признанием себя высшей последней инстанцией по толкованию прав человека и называет себя "совестью Европы". Вторым положением замминистра юстиции назвал "обреченность государственного участия в Совете Европы и в ЕСПЧ". Третье положение - беспрекословное исполнение решений вне зависимости от национального законодательства. И четвертое - одинаковое понимание приоритетов защиты прав и свобод человека, понимание того, какие права важнее.

Гальперин отметил, что участие России в ЕСПЧ является фактически уникальным самоограничением суверенитета. Россия является одной из 47 стран Совета Европы, российский судья в Страсбургском суде только один.

Ранее Минюст России направил в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Алексея Навального, а также о признании неприемлемой в соответствии со ст. 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод поданной адвокатами заявителя жалобы, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры.

17 февраля Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.