МИД РФ не стал комментировать публикацию о взаимной высылке дипломатов России и Франции

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России не комментирует публикацию французской газеты Les Echos о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции.

"Не комментируем", - сказали ТАСС в субботу в российском дипведомстве.

Комментарий МИД Франции пока получить не удалось.

Ранее французское издание Les Echos сообщило о том, что Россия и Франция осуществили взаимную высылку дипломатов в конце 2020 года, однако данный шаг не предавался огласке. По ее данным, Франция выслала одного из сотрудников экономического департамента посольства России в Париже. Россия по принципу взаимности отправила на родину сотрудника экономического департамента посольства Франции в Москве.