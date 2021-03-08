В Думе заявили, что блокировка соцсетями материалов СМИ РФ создает угрозу нацбезопасности

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Блокировка социальной сетью Facebook публикаций российских СМИ, основанных на данных правоохранительных органов, лишает россиян доступа к важной информации и создает угрозу национальной безопасности. Такое мнение выразил в понедельник глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он напомнил, что блокировке подверглись публикации на основе официального релиза ФСБ о пресечении деятельности радикальной группировки. "Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться", - приводит слова депутата его пресс-служба. Пискарев добавил, что считает произошедшее "не просто грубым актом цензуры, но прямым вмешательством во внутренние дела нашей страны".

По его словам, члены комиссии полностью поддерживают предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина проработать законодательные решения, которые позволят впредь пресекать блокирование материалов российских СМИ в социальных сетях. "Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки", - добавил Пискарев.

"Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос, означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России? Такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством", - заключил глава комиссии.

О блокировке

В новости ТАСС от 18 февраля говорится, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию. Это украинская фактчекинговая платформа StopFake.

В марте 2016 года Facebook заявил, что начал тестировать способы борьбы с фейковыми новостями. В меню Facebook появилась возможность пожаловаться на потенциально фейковую новость. Такие публикации передаются на проверку в сторонние организации.

27 марта 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента на Украине. Партнерами компании стали украинские организации VoxCheck и StopFake.

Редакция ТАСС намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

С ограничениями в Facebook в отношении той же новости столкнулись издания РБК, "Ведомости", телеканал НТВ.