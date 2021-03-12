Захарова: РФ не станет политизировать вопрос сотрудничества по вакцине против коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия не будет участвовать в политических гонках, связанных с сотрудничеством стран в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос [вакцинации от коронавируса], мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии. Надеемся, что мы не подвержены ей, я имею в виду огромное количество фейковых материалов. Почему я об этом говорю - потому что, к сожалению, мы становимся объектом фальши, лжи, большого количества недостоверной информации, которая публикуется в том числе о российской вакцине и о российских усилиях на данном направлении", - сказала Захарова.